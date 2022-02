Πολιτική

Πέτρος Δούκας: Η απάντηση για τον διάλογο με τον Σπήλιο Λιβανό

Ο δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, δίνει την δική του απάντηση για τον σάλο που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο και τη διαγραφή του από τη ΝΔ.

Την δική του απάντηση μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007, έδωσε ο δήμαρχος Σπάρτης και πρώην υπουργός της ΝΔ, Πέτρος Δούκας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, είπε ότι ήταν ένα ατυχές συμβάν και καθ’ υπερβολή, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος καρατομήθηκε από τον πρωθυπουργό, καθώς δεν αντέδρασε σε όσα είπε για την πυρκαγιές στην Ηλεία ο Πέτρος Δούκας.

Η ανάρτηση του Πέτρου Δούκα μετά τη διαγραφή του

Ένα καθ’υπερβολή και ατυχές σχήμα λόγου, πήρε απρόσμενη διάσταση!

Λυπάμαι και στενοχωριέμαι, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την παραίτηση ενός από τους πιο ικανούς υπουργούς και φίλου μου.

Του ζητάω συγνώμη!

Θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι όλα όσα προσπαθήσαμε για την υποστήριξη των πυρόπληκτων της Ηλείας το 2007 (πριν 15 χρόνια), έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα που κανένας δεν αμφισβήτησε, ούτε η τότε αντιπολίτευση!

Όλα έγιναν με πιστοποιητικά, και με αυτοψίες που διενήργησαν ειδικά κλιμάκια και οι ίδιοι οι δήμοι. Τα χρήματα διανεμήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα με πλήρη διαφάνεια, με πλήρη Κυβερνητική εποπτεία. Έγιναν συνεχείς έλεγχοι των πιστοποιητικών από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Υπήρχε συνεχής δημοσιογραφική παρουσία και κάλυψη, και όλα έγιναν σε απόλυτη γνώση όλων των κομμάτων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με συνεχείς ανακοινώσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, και κάτω από το φως του ήλιου!

Όπως όλοι γνωρίζουν, δεν υπήρξαν ούτε μπορούσαν να υπάρξουν ‘τσάντες’ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο! Ήταν ένα ‘καθ’ υπερβολή’ και ατυχές σχήμα λόγου για να δείξω το μέγεθος αλλά και την ταχύτητα της γιγαντιαίας προσπάθειάς μας και την ευαισθησία μας για τους συνανθρώπους μας που είχαν πληγεί τόσο άγρια και έζησαν ένα τέτοιο δράμα, με τόσους νεκρούς• μόνο και μόνο για να καταδειχθεί η ταχύτητα και η ευελιξία με την οποία λειτούργησε η τότε κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει έστω και στο ελάχιστο, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο που είχε προκαλέσει η βιβλική καταστροφή - και για να επισημάνω και να υπογραμμίσω το αίτημα των αγροτών της Λακωνίας να επισπεύσει η Κυβέρνηση την καταβολή των αποζημιώσεων στους Λάκωνες αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό.

Σέβομαι την απόφαση του Πρωθυπουργού και εύχομαι στη Κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά να συνεχίσουν με επιτυχία το πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό έργο τους, μέσα σε πρωτοφανείς αρνητικές συγκυρίες!

Με εκτίμηση

Πέτρος Γ. Δούκας

Δήμαρχος Σπάρτης

