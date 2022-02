Πολιτική

Λιβανός: Παραιτήθηκε από Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεκτή έκανε ο Πρωθυπουργός την παραίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και του ζήτησε εξηγήσεις για την αντίδρασή του στην απαράδεκτη αναφορά του Δημάρχου Σπάρτης κ. Δούκα για τις φονικές πυρκαγιές της Ηλείας το 2007.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού.

Η παραίτηση του κ. Λιβανού έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα, νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Αντιδράσεις των κομμάτων

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «Η παραίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού μετά την κατακραυγή δεν μπορεί να κρύψει την ακραία ψηφοθηρία της ΝΔ σε βάρος πολιτών με αφορμή φυσικές καταστροφές. Δεκαπέντε χρόνια μετά ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Λιβανού, αν και ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή εξαπάτησης. Η πολιτική αναισθησία του κ. Λιβανού χαρακτηρίζει όλη την κυβέρνηση, που μοίρασε διχίλιαρα με εκλογική υστεροβουλία μετά την τελευταία κακοκαιρία και το επιτελικό φιάσκο. Ο ελληνικός λαός όμως αυτή τη φορά τους έχει μάθει καλά και στις κάλπες τους ετοιμάζει μια δική του, αυτή τη φορά, «εποποιία».

Σε δήλωση του Σταύρου Αραχωβίτη, Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρειται πως «η αλαζονεία, ο κυνισμός και η αναλγησία έχουν όρια. Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών το 2007 και νυν δήμαρχος Σπάρτης με τον πρώην πλέον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συναγωνίζονταν σε κυνισμό, αλαζονεία και αναλγησία για το πώς κερδίζονται εκλογές πάνω στα καμμένα, τις εθνικές τραγωδίες και την ακρίβεια. Αυτή η αλαζονεία διέπει όλη την Κυβέρνηση της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Η καλύτερη υπηρεσία στην πατρίδα αυτή την ώρα που οι αγρότες και όλη η κοινωνία υποφέρουν, είναι να παραιτηθεί ολόκληρη η Κυβέρνηση».





Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «Η κυνική ομολογία Υπουργών της ΝΔ για την «πολιτική εποποιία» της Κυβέρνησης Καραμανλή, στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και αποκαλύπτει τις πελατειακές νοοτροπίες που μένουν αναλλοίωτες στο κόμμα της ΝΔ, μετατρέποντας ακόμη και μια φυσική καταστροφή σε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης».

Το ΚΚΕ σημειώνει «Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης της ΝΔ, είναι μνημείο κυνισμού, που δείχνει πως αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις τα προβλήματα του λαού. Και μπορεί οι κυνικοί υπουργοί να αποπέμπονται, όταν “πιάνονται στα πράσα”, οι κυνικές πολιτικές, όμως, ζουν και βασιλεύουν».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Μετά από τόσους νεκρούς και τόσα εγκληματικά λάθη, ουδείς αποπέμφθηκε. Ήρθε όμως μία δήλωση ενός δημάρχου με ανόητους «αστεεισμούς» για να αποκαλύψει το μέγεθος της σήψης του παλαιού πολιτικού συστήματος. Η απομάκρυνση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης θα έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα με την απομάκρυνση όλων των υπουργών που διαχειρίστηκαν την πανδημία, αφήνοντας πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, διαλυμένο υγειονομικό σύστημα και ανέργους τους υγειονομικούς ήρωες της πρώτης γραμμής. Η παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης είναι πλέον μονόδρομος».

Το ΜέΡΑ25, με δήλωση του εκπρόσωπου Τύπου του, Μιχάλη Κριθαρίδη αναφέρει «O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Μητσοτάκης Α.Ε. κ. Λιβανός, επιβραβεύει πρακτικές γαλάζιου Δημάρχου στην Πελοπόννησο που διατείνεται πως είχαν κατέβει το 2007 -ποιοι; η ΝΔ;- με τσάντες και αποζημιώνανε! "Άριστος" στον κυνισμό ο παντελώς αδιάφορος για τους αγρότες κ. Λιβανός.».





