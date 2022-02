Life

“The 2night Show”: Καράβας και Βαρθακούρης καλεσμένοι την Τετάρτη

Εκλεκτοί θα είναι και οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show”.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Καράβα. Το διεθνούς φήμης μοντέλο, με την εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβεβαιώνει ότι έχει πολλούς λόγους για να νιώθει τυχερός στη ζωή του. Μεταξύ άλλων, μιλάει για την ευτυχισμένη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με τη γυναίκα του, Ραφαέλα, για τα δύο παιδιά τους και για τις αντιδράσεις τους όταν τον βλέπουν στην τηλεόραση. Γιατί «φλερτάρει» με την ιδέα να μετακομίσει στο εξωτερικό; Ποια είναι η μοναδική πόλη που θα μπορούσε να ζήσει; Επίσης, μιλάει για την εμπειρία του, ως παρουσιαστής του «GNTM-Live» και αποκαλύπτει αν θα είναι την επόμενη χρονιά στην κριτική επιτροπή. Τέλος, συναντάει τον μικρό Σπύρο Ντούγια, που αποδεικνύεται πως είναι μεγάλο ταλέντο και στο κόκκινο χαλί.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Μιχαήλ Βαρθακούρης. Ο ταλαντούχος νέος θυμάται την εποχή που, ως παιδί, ακολουθούσε τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη στις εκπομπές της. Δηλώνει ότι θα μπορούσε να γίνει και παρουσιαστής, αλλά τελικά τον κέρδισε η τέχνη της φωτογραφίας.

Γιατί ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, τον απέτρεψε σε μικρή ηλικία από το τραγούδι; Ποιο ήταν το πρώτο του μοντέλο που «βασάνιζε», για να μάθει να φωτογραφίζει; Ποιο εξώφυλλο δίσκου του πατέρα του φωτογράφισε;

Ο Μιχαήλ, στη πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μιλάει με ενθουσιασμό για την έκθεση φωτογραφίας «Πλην Πυρός» που ετοιμάζει, αλλά και για τη συνεργασία του με την κόρη του ηθοποιού Άκη Σακελλαρίου, Σμαράγδα.

Τέλος, εκφράζει τον θαυμασμό και την αγάπη που έχει για τον αδελφό του Νικόλα (Good Job Nicky), με τον οποίο είναι αχώριστοι.

Ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Holly Grace. H εντυπωσιακή Drag Queen, που προκάλεσε πλήθος συζητήσεων με τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική διαφήμιση γνωστού σαμπουάν, αποκαλύπτει πτυχές της ζωής της, σε μια συζήτηση από καρδιάς

. Πώς αντιμετωπίζει, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι και σήμερα, το ασταμάτητο bullying; Υπήρξε κάποιος, στο βίαιο σχολικό περιβάλλον, που την υποστήριξε; Ποια ήταν η αντίδραση των γονιών της όταν τους αποκάλυψε τη σεξουαλική της ταυτότητα;

Πώς «γεννήθηκε» η persona Holly Grace; Επίσης, εξηγεί τη διαφορά μεταξύ Trans και Drag Queen, περιγράφει πώς αντιδρά στα αρνητικά μηνύματα που δέχεται στα social media, αλλά αναφέρεται και στον λόγο που αποφεύγει να επισκέπτεται τη γενέτειρά της, τη Λάρισα.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

