Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η απόφαση του δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης με αναστολή, εμφάνιση μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα στον τόπο κατοικίας του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στη δίκη, αλλά μέσω του δικηγόρου του ζήτησε για άλλη μια φορά συγγνώμη για τις πράξεις του αυτές, τονίζοντας πως έχει ζητήσει και τη βοήθεια ειδικού.

«Ουδέποτε ο κατηγορούμενος δεν με αποκατέστησε με κανένα τρόπο, ούτε εμπράκτως έδειξε την μετάνοια του, ενώ είχε ενημερωθεί ότι υπάρχει εκκρεμής διαδικασία σε βάρος του. Είχε σκοπό να με βλάψει και να με διασύρει ποτέ δεν προσπάθησε να επανορθώσει», δήλωσε μέσω του δικηγόρου της η κοπέλα.

Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα της κοπέλας ώστε να μην παραβιαστούν τα προσωπικά δεόμενα της, αίτημα που έγινε δεκτό τόσο από το δικαστήριο, όσο και από την πλευρά του παρουσιαστή.