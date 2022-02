Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Συνεχίζουν την προκλητική στάση οι Τούρκοι με νέες υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλητικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο αφού την Τετάρτη στις 13.59 ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πέταξε πάνω από το Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, χωρίς να έχουν λάβει άδεια εισόδου στο FIR Αθηνών, δύο τουρκικά F-16 παρέβησαν τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Παναγιά -κοντά στη Χίο- διερχόμενα σε ύψος 10.000 ποδών.

Να υπενθυμίσουμε πως η Αθήνα είχε αποστείλει διάβημα διαμαρτυρίας για την προκλητική στάση της Άγκυρας να παραβιάζει συνεχώς τον Εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας τόσο με μαχητικά όσο και με drones.

