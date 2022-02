Πολιτική

Αιγαίο: Υπέρπτηση τουρκικού drone

Σε νέα προκλητική κίνηση προχώρησαν οι Τούρκοι πάνω από το Αιγαίο.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τη νησίδα Αστακίδα Κάσου, σήμερα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στις 9:17 το πρωί.

Η υπέρπτηση πραγματοποιήθηκε στα 19.000 πόδια.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

