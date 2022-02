Πολιτική

Εξοπλιστικό - Παναγιωτόπουλος: Στη Βουλή την Παρασκευή το νομοσχέδιο για Belharra και Rafale

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι τρεις συμβάσεις για την ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμματος.

Στη Βουλή κατατέθηκαν οι συμβάσεις για την πρόσκτηση των φρεγατών Belharra, των επιπλέον έξι μαχητικών Rafale, καθώς επίσης της αγοράς των τορπιλών για τα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. Το νομοσχέδιο του Υπυργείου Εθνικής Άμυνας εισάγεται την ερχόμενη Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν στη Βουλή οι τρεις συμβάσεις που αφορούν:

-Την προμήθεια 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

-Την αγορά 44 γερμανικών τορπίλων υποβρυχίων Sea Hake Mod 4.

-Την αγορά τριών γαλλικών φρεγατών Belh@rra.

Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου, θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των τριών συμβάσεων, ενώ την ερχόμενη Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ψηφιστούν από την Ολομέλεια.

Διαυκρινίσεις και για τον εξοπλισμό των πλοίων Γενικής Υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού

«Ο εξοπλισμός εκάστης μονάδος εξετάζεται διεξοδικά από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα και τις αποστολές που θα κληθεί να αναλάβει, καθώς και τις κατασκευαστικές δυνατότητες/περιορισμούς αυτής».

Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Οπλισμός Πλοίων Γενικής Υποστηρίξεως του ΠΝ».

«Σε κάθε περίπτωση, η ευγενική δωρεά του τρίτου κατά σειρά πλοίου γενικής υποστήριξης από τον κ. Π. Λασκαρίδη αναβαθμίζει σημαντικά της επιχειρησιακές δυνατότητες και την υποστήριξη των αποστολών του Πολεμικού Ναυτικού», κατέληξε.

