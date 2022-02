Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι προστέθηκαν και την Τετάρτη στην μακάβρια λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 19.618 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 47 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 5.101 νέες μολύνσεις κορονοϊού και στην Θεσσαλονίκη 2. 391 κρούσματα.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα

Αρκαδία

Άρτα

Αχαΐα

Βοιωτία

Δράμα

Έβρος

Εύβοια

Ηλεία

Ημαθία

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Καβάλα

Καρδίτσα

Κέρκυρα

Κιλκίς

Κοζάνη

Κορινθία

Κω

Λάρισα

Λασίθι

Λέσβος

Μαγνησία

Μεσσηνία

Ξάνθη

Πέλλα

Πιερία

Πρέβεζα

Ρέθυμνο

Ροδόπη

Ρόδος

Σάμος

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Χαλκιδική

Χανιά

Χίος

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

