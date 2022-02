Αθλητικά

Προμηθέας: Καταγγελία για εθνικιστικό πανό των Τούρκων

Επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα έκανε ο Προμηθέας Πάτρας, με αφορμή ένα εθνικιστικό πανό με αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή των οπαδών της Μπούρσασπορ.

Την επομένη της ήττας του στην Προύσα, με 87-76, από την Μπούρσασπορ στο EuroCup, ο Προμηθέας προχώρησε σε καταγγελία στη διοργανώτρια Αρχή για την ύπαρξη εθνικιστικού πανού με σαφή αναφορά στην Μικρασιατική Καταστροφή στις κερκίδες του γηπέδου επί τουρκικού εδάφους, πριν το τζάμπολ του αγώνα. Η ομάδα της Πάτρας ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της διοργανώτριας Αρχής, Euroleague, ζητώντας να επιληφθούν του θέματος, ώστε να υπάρξει απερίφραστη καταδίκη και να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, τα οποία έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του αθλητικού ιδεώδους.

Στη σχετική ανακοίνωση του Προμηθέα αναφέρεται:

«Εθνικιστικό πανό με σαφή αναφορά στην Μικρασιατική Καταστροφή αναρτήθηκε στην κερκίδα των φιλάθλων της Μπούρσασπορ πριν την έναρξη της χθεσινής μας αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα στην Προύσα για το 7 DaysEurocup. Η αντίδραση μας σε αυτό το προσβλητικό πανό ήταν άμεση και έντονη, με αποτέλεσμα το πανό να κατέβει και το παιχνίδι να ξεκινήσει κανονικά. Οι ενέργειες μας δεν περιορίστηκαν φυσικά εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ, καθώς ενημερώσαμε άμεσα τους υπεύθυνους της Euroleague για τα όσα συνέβησαν, ζητώντας να επιληφθούν του θέματος, ώστε να υπάρξει απερίφραστη καταδίκη και να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, τα οποία έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του αθλητικού ιδεώδους. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να γίνει πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά χώρος ένωσης των κοινωνιών».

