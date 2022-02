Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γιατί δεν μειώνονται τα κρούσματα; (βίντεο)

Τι απαντούν στον ΑΝΤ1 οι Καθηγητές Σαρηγιάννης και Λουκίδης, για τους λόγους που δεν επαληθεύθηκε η εκτίμηση για μείωση του αριθμού των νέων μολύνσεων από τα τέλη Ιανουαρίου.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένοι το πρωί της Πέμπτης ο Στυλιανός Λουκίδης, Καθηγητής του ΕΚΠΑ – Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής εταιρείας και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Λουκίδης, «δεν βλέπουμε την αποκλιμάκωση στα κρούσματα που αναμενόταν στο τέλος Ιανουαρίου. Έχουμε όμως μια σταθεροποίηση, τουλάχιστον σε κλινικό επίπεδο, σε ότι αφορά τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται».

Ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ παρατήρησε ωστόσο πως «έχουμε αλλάξει ηλικιακή ομάδα και πλέον στις ΜΕΘ βρίσκονται κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας άτομα με κορονοϊό, με αρκετά συνοδά προβλήματα».

Ανέφερε δε πως έχουν ήδη χορηγηθεί χάπια για τον κορονοϊό σε περίπου 1000 ασθενείς, ενώ εκτίμησε πως θα είναι «καλύτερη η εικόνα της πανδημίας το Πάσχα», καθώς θα έχει αποκτήσει περισσότερο ενδημική μορφή.

Από την πλευρά του, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης ανέφερε πως «η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια “δημιουργική ισορροπία”», τονίζοντας πως ο χαμηλός ρυθμός εμβολιασμού με την τρίτη δόση, η νόσηση που προσφέρει παροδική ανοσία και οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας, δεν επιτρέπουν την αποκλιμάκωση της πανδημίας, που αναμενόταν από τα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως επεσήμανε πάντως, «μπορούμε να αποφύγουμε την εξέλιξη που προβλέπει κορύφωση με περίπου 30.000 κρούσματα κορονοϊού στα τέλη Φεβρουαρίου, εφόσον ενταθεί ο ρυθμός εμβολιασμού τις επόμενες ημέρες».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την εμφάνιση των κ. Λουκίδη και Σαρηγιάννη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

