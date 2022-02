Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οπαδοί τα “έψαλαν” στους παίκτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή της αποστολής του Παναθηναϊκού από την Καρδίτσα.



Αρκετά... επεισοδιακή ήταν η επιστροφή της αποστολής του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» από την Καρδίτσα, μετά τη νίκη των «πράσινων» επί της Αναγέννησης (1-0) στο δεύτερο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.

Περίπου 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού περίμεναν το πούλμαν της ομάδας και μίλησαν σε πολύ έντονο ύφος προς τους ποδοσφαιριστές, εξαιτίας των τριών σερί ηττών στο πρωτάθλημα από Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, κατά την αποχώρησή τους προκλήθηκαν και μικρές φθορές στο χώρο, με την κατάσταση να μην «ξεφεύγει» πέραν αυτών...

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: οι φίλοι του Άλκη ακόμη φοβούνται τα “ανθρωποειδή” (βίντεο)

Χανιά - Τροχαίο: αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Άγιος Χαράλαμπος: κλεμμένη λειψανοθήκη βρέθηκε την ώρα του Εσπερινού (βίντεο)