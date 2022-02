Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός “σφράγισε” την πρόκριση

Το «τριφύλλι» ζευγάρωσε τις νίκες του κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και θα αντιμετωπίσει τη Λαμία για μια θέση στον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» και τυπικά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, καθώς νίκησε ξανά την Αναγέννηση Καρδίτσας, αυτή τη φορά στο δημοτικό στάδιο της θεσσαλικής πόλης με 1-0, και με συνολικό σκορ 5-0 πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλά ματς τη Λαμία. Ο Παλάσιος σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, επιστροφή σε δράση για τον Δημήτρη Κουρμπέλη έπειτα από 14 μήνες απουσίας από τους αγώνες των «πράσινων».

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του, σε ένα εκτεταμένο ροτέισον απ' την πλευρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ στο 10΄, όταν από την μπαλιά του Χατζηγιοβάνη, ο Γκατσίνοβιτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας και σούταρε με τη μία από πολύ πλάγια θέση, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Στο 14΄ από εξαιρετική κάθετη πάσα του Αγιούμπ, ο Βιτάλ σούταρε στο δεύτερο σκάσιμο της μπάλας, όμως η προσπάθειά του αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι του Γκέκα κι απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.

Επτά λεπτά αργότερα, η Αναγέννηση είχε την πρώτη, πολύ καλή τελική προσπάθειά της στο ματς. Ο Μπαντιμπανγκά κέρδισε τις κόντρες και έστρωσε στον Γκίνη, αυτός έκανε το σουτ, με τον Διούδη να απομακρύνει.

Στο 27΄ από ωραία αντεπίθεση της θεσσαλικής ομάδας, ο Γκίνη βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Διούδη, ο οποίος απέκρουσε εξαιρετικά με τα πόδια το πλασέ του φορ της Αναγέννησης σε κόρνερ, με τον διαιτητή Σιδηρόπουλο, ωστόσο, να μην έχει καλή αντίληψη της φάσης, δείχνοντας άουτ.

Στο 41΄ από κάθετη πάσα του Βιγιαφάνιες, ο Χατζηγιοβάνης δοκίμασε σουτ από πολύ πλάγια θέση, το οποίο έφυγε πάνω από τα δοκάρια, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

Στο 55΄ από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Χατζηγιοβάνη κι ασίστ στον Ιωαννίδη, ο φορ του Παναθηναϊκού πλάσαρε χαμηλά κι έδιωξε με τα πόδια ο Γκέκας, ενώ στο 67΄ από ωραία ανάπτυξη των «πράσινων» και γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη, ο Παλάσιος δεν έβαλε καλά το πόδι του και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 74΄ ο Παναθηναϊκός είδε με χαρά τον αρχηγό του, Δημήτρη Κουρμπέλη, να επιστρέφει σε δράση, έπειτα από 14 μήνες απουσίας λόγω συνδρόμου κοιλιακών/προσαγωγών, και στο 80΄ λίγο έλειψε να χριστεί και σκόρερ, όμως ο Κοτσώνης πρόλαβε κι έδιωξε το σουτ που επιχείρησε.

Ένα λεπτό αργότερα (81΄), ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που ήθελε. Από μπαλιά του Βιγιαφάνιες προς τον Αϊτόρ, ο Ισπανός «πάτησε» στην περιοχή, έβγαλε ασίστ στον Παλάσιος κι ο Αργεντινός έκανε το 1-0 για τους «πράσινους». Στο 83΄ από εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ του Αϊτόρ, ο Γκέκας έκανε την απόκρουση του αγώνα στο «παραθυράκι» του, στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μανιός, Μπάλλας - Σάρλια

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Περικλής Αμανατίδης): Γκέκας, Κουτρομάνος, Λαρέα (56΄ Καρανίκας), Κοτσώνης, Γκουγκούδης, Μπάλλας, Πλέγας (73΄ Β. Θεολόγης), Βιδάλ (69΄ Μπιανκόνι), Μπαντιμπανγκά (56΄ Κουτσιανικούλης), Γκίνη (69΄ Πολίτης), Μανιός.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες (64΄ Σιδεράς), Σάρλια, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αγιούμπ (63΄ Παλάσιος), Βιγιαφάνιες, Γκατσίνοβιτς (63΄ Ρούμπεν), Χατζηγιοβάνης (74΄ Κουρμπέλης), Βιτάλ, Ιωαννίδης (75΄ Αϊτόρ).

