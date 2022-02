Παράξενα

Παξοί: Ασθενής σε καρότσα φορτηγού επειδή.. χάλασε το ασθενοφόρο!

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τους Παξούς, με ασθενή που μεταφέρεται.. σε καρότσα φορτηγού!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στους Παξούς! Μια γυναίκα που ήθελε να φτάσει στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αναγκάστηκε να το κάνει με τον τρόπο που φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία.

Στην καρότσα φορτηγού, τυλιγμένη με μία κουβέρτα, δεμένη με ζώνη πάνω σε ένα πλαστικό, αυτοσχέδιο φορείο. Κάτω είχαν στρώσει ένα χαλάκι, με τον οδηγό που προσφέρθηκε για να την βγάλει από τα δύσκολα να περιγράφει τα όσα έγιναν.

Εικόνες που εν έτη 2022 κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και προκαλούν αντιδράσεις. Μια από αυτές είναι η σημερινή που έρχεται από τους Παξούς. Σύμφωνα με τον κ. Βελιανίτη, με δημοσίευση του στα social media: "Σημερα κλήθηκα να μεταφέρω ασθενή με το φορτηγό μου διότι χάλασε το ασθενοφόρο το οποίο είναι παλιό και παρουσιάζει προβλήματα.

Οι γιατροί και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Παξών καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού, χρειαζόμαστε άμεσα καινούργιο ασθενοφόρο άμεσα!

Η κυρία αυτή έπρεπε να φύγει το πρωί για εισαγωγή και έφυγε το μεσημέρι στις 14.15 με το ιπτάμενο δελφίνι για Κέρκυρα» .

πηγή: corfutvnews.gr

