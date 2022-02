Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκρούσεις και αποκαλύψεις την Πέμπτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Από αυτή την εβδομάδα, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και πάλι με 4 επεισόδια και καθηλώνουν με τη δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις συγκλονιστικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:15 στον ΑΝΤ1

Η Ασημίνα ομολογεί στον Ζάχο πως είναι υπεύθυνη για τις εφημερίδες και ο Ζάχος αποφασίζει να λάβει μέτρα.

Η Ζωή βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Ο Ακύλας απαντάει σκληρά στο τελεσίγραφο του Μελέτη.

Η Ελένη συγκρούεται με τον Πέτρο και τον Λάμπρο.

Ο Σταμάτης αποκαλύπτει στη Βιολέτα ποιος είναι ο Ζαχαρίας, ενώ η Ουρανία, στριμωγμένη, ομολογεί στον Μπάμπη την αλήθεια.

Η Δρόσω έχει αμφιβολίες για τη Ρένα, τη στιγμή που ο Νικηφόρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Μόρτζο.

Η Αντιγόνη διώχνει τον Δούκα από το σπίτι της, ενώ μια μεγάλη αποκάλυψη θα γεμίσει την Ελένη άγχος και αγωνία…

