“Rouk Zouk Special”: “Πλατανοπαγίδα” Vs “Πλατανιώτες” την Κυριακή (εικόνες)

Ακόμη ένα διασκεδαστικό και απολαυστικό βράδυ στον ΑΝΤ1! Πάρτε μία... γεύση με όσα θα δούμε.

Όταν η πρόσκληση γίνεται… πρόκληση, τότε το παιχνίδι ξεφεύγει! Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στις 20:00, στο «ROUK ZOUK SPECIAL», η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα αγαπημένους ηθοποιούς.

Οι ατάκες, τα πειράγματα και το γέλιο απλά δεν… σταματούν σε ένα επεισόδιο με special καλεσμένους σε τρελά κέφια που έρχονται για να ρουκζουκάρουν για καλό σκοπό, για την «ΕΛΕΠΑΠ».

«Η ΠΛΑΤΑΝΟΠΑΓΙΔΑ» των Φώτη Σεργουλόπουλου, Βαλέριας Κουρούπη, Τζένης Μπότση, Γιωργή Τσουρή και Μάριου Δερβιτσιώτη έρχεται αντιμέτωπη με τους «ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΕΣ» των Τζένης Διαγούπη, Ιζαμπέλλας Μπαλτσαβιά, Θοδωρή Φραντζέσκου, Δήμητρας Στογιάννη και Αντιγόνης Δρακουλάκη.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θέλει να κερδίσει και κανείς δεν θα τον σταματήσει, ενώ η Τζένη Διαγούπη έρχεται στο «ROUK ZOUK SPECIAL» με… ερωτική διάθεση. Ποια ομάδα θα επικρατήσει και θα πάρει τη νίκη;

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Μαθαίνουμε μια νέα παροιμία του Θοδωρή Φραντζέσκου, «όσα δεν φτάνει η αλεπού … τα κάνει ο γαμπρός», ενώ η Αντιγόνη Δρακουλάκη μάς εξηγεί πώς ο Χρήστος Δάντης συνδέεται με τις «Μέλισσες».

Η Τζένη Μπότση «τα βάζει» με τον δάσκαλο, ενώ ο Μάριος Δερβιτσιώτης έχει πολύ πονηρό μυαλό.

Τι συμβαίνει όταν πιάνει νευρικό γέλιο την Τζένη Διαγούπη;

Θα καταφέρουν η Δήμητρα Στογιάννη και η Αντιγόνη Δρακουλάκη να συνεννοηθούν κάποια στιγμή;

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος θα κάνει τα πάντα για να γίνει Κατερίνα Στανίση, ενώ η Τζένη Διαγούπη και ένας πιτσαδόρος θα έρθουν αντιμέτωποι με την Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά.

Η Τζένη Μπότση θα ερμηνεύσει Μελίνα Μερκούρη.

Ποιος είναι πιο ψυχαναγκαστικός με την ντουλάπα ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Τζένη Μπότση ή Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά; Ποιος έχει τα καλύτερα λιβάνια; Και ποιος μαγειρεύει καλύτερα από τον Φώτη Σεργουλόπουλο;

Ο Θοδωρής Φραντζέσκος εξηγεί πώς γίνεται κάποιος πιλότος όταν έχει υψοφοβία, ενώ η Τζένη Μπότση αποκαλύπτει πού βγαίνει για να ξεσπάσει τα νεύρα της.

Τέλος, πώς δοκιμάζεται η τσιγκολελέτα στο «Μας Κούφανες»

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

