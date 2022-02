Οικονομία

Μελίνα Τραυλού: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μελίνα Τραυλού είναι και επισήμως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από την ίδρυσή της το 1916.

Η Μελίνα Τραυλού επικεφαλής της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς οχημάτων Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises, εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης τριετούς θητείας. Είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της Ένωσης από συστάσεώς της, το 1916.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τραυλού Ν. Μελίνα

Αντιπρόεδροι: Χανδρής Δ. Μιχαήλ, Λαιμός Ν. Αντώνιος-Θωμάς

Γραμματείς: Φαφαλιός Ι. Δημήτριος, Βενιάμης Θ. Νικόλαος

Ταμίας: Ξυλάς Α. Ιωάννης

Αναπλ. Ταμίας: Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

Μέλη οι κ.κ.: Αγγελικούση Ι. Μαρία, Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος, Γιουρούκος Δ. Γεώργιος, Δράγνης Π. Ιωάννης, Ευσταθίου Α. Φίλιππος, Κανελλάκης Χ. Φραγκίσκος, Καραγεωργίου Κ. Γεώργιος, Κουμάνταρος Γ. Ιωάννης, Κούστας Δ. Ιωάννης (Δρ.), Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος, Λεκανίδης Δ. Στέφανος, Λιβανός Σ. Γεώργιος, Λύρας Κ. Ιωάννης, Μαρινάκης Μ. Ευάγγελος, Μαρτίνος Κ. Νικόλαος, Νομικός Α. Μάρκος, Οικονόμου Χ. Γεώργιος, Παληού Σ. Σεμίραμις, Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος, Παππάς Π. Αλέξανδρος, Προκοπίου Γ. Ιωάννα, Σαρακάκης Δ. Δημήτριος Φραγκίσκος, Φραγκίστα Α. Μαρία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΕ που πραγματοποιήθηκε χθες στις 9 Φεβρουαρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βενιάμης, ενημέρωσε τα μέλη για τα πεπραγμένα της Ενώσεως για τα έτη 2020 και 2021, κάνοντας αναφορά στις ναυτιλιακές εξελίξεις, σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. (Το κείμενο της ομιλίας του επισυνάπτεται).

Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, είναι πρόεδρος της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς οχημάτων Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises, που ίδρυσε ο πατέρας της Νίκος Τραυλός το 1975.



Η κ. Τραυλού με σπουδές στο μάνατζμεντ στις ΗΠΑ, εργαζόταν στην εταιρεία από τα σχολικά της χρόνια και ακολουθώντας τον πατέρα της από νεαρή ηλικία βίωσε από κοντά τις προκλήσεις της ναυτιλίας, μαθαίνοντας από τον ίδιο τα μυστικά της δουλειάς. Ξεχωριστή στιγμή όταν στο λιμάνι Φρεντερίτσια της Δανίας παρέλαβαν το πρώτο πλοίο τους που έφερε το όνομά της, «Melina».

Η εταιρεία Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises της οποίας ηγείται απαριθμεί σήμερα 18 πλοία μεταφορικής ικανότητας έως 5.000 οχήματα, εξυπηρετώντας 20 χώρες με πάνω από 30 κομβικής σημασίας λιμάνια στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο στόλος της μεταφέρει ετησίως πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ξεχωρίζει στον χώρο της ναυτιλίας για τη διακεκριμένη δράση της σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Εργατική και διορατική, το 2017 ίδρυσε την εταιρεία Neptune Dry, η οποία διαχειρίζεται σήμερα στόλο πέντε φορτηγών πλοίων με μέσο όρο ηλικίας τα επτά έτη. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος των εταιρειών της Neptune. Από τον Οκτώβριο του 2021, μετά την ηχηρή μεταγραφή του Κρεγκ Γιασιένσκι από τη νορβηγική Wallenius Wilhelmsen στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Neptune Lines, η κ. Τραυλού παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και, βέβαια, πάντα η ψυχή και η οραματίστρια του ομίλου.

Η κ. Τραυλού κατέχει και τη θέση της προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Malta International Shipowners Association. Αποτελεί ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Το Πρωινό” - Παναγιωτόπουλος: η πρώτη δήλωση της 30χρονης μετά την δίκη (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη - Λύτρας: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν έγινε με το δρεπάνι

Πάτρα: αποφυλακίζεται ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης