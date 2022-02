Κοινωνία

Παραλίγο θύμα απαγωγής ο γιος Υπουργού του Αφγανιστάν που μένει στην Αθήνα

Τι κατήγγειλε στις Αρχές ο πατέρας για την απόπειρα απαγωγής του γιου του.

Ο υπουργός της Δημοκρατικής Κυβέρνησης του Αφγανιστάν κατήγγειλε στην Αστυνομία την απόπειρα αρπαγής του γιου του το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L&O τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως ενώ γευμάτιζε με την οικογένειά του σε εστιατόριο στην Πλ. Βικτωρίας, του επιτέθηκαν δύο ένοπλοι και του ζήτησαν 20.000 ευρώ για να μην αρπάξουν το παιδί του.

Οι Αρχές έδτασαν στο σημείο και συγκεκριμένα στην οδό Αριστοτέλους και εκεί συνέλαβαν έναν από τους φερόμενους ως δράστες κατόπιν υπόδειξης του καταγγέλοντος.

Ο φερόμενος ως δράστης και ο γιος του Αφγανού αξιωματούχου μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα και εκεί οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

