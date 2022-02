Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: Τέλος οι μάσκες στους ανοιχτούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την Παρασκευή ανοίγουν ντίσκο και κλαμπ. Πότε θα αποφασιστεί τι θα γίνει με τις μάσκες σε κλειστούς χώρους.

Από αύριο, στην Ιταλία, σταματά να ισχύει η υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας στους ανοικτούς χώρους. Οι πολίτες θα πρέπει να τη φορούν μόνο σε περίπτωση πολυκοσμίας.

Η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου. Στην συνέχεια, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι θα αποφασίσει αν το μέτρο θα πρέπει να παραταθεί, ανάλογα με τη διάδοση του κορονοϊού.

Πάντα από αύριο ανοίγουν και πάλι ντίσκο και κλαμπ. H πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνον σε όσους πολίτες έχουν λάβει τουλάχιστον δυο δόσεις εμβολίου ή έχουν θεραπευθεί από τον κορονοϊό.

Παράλληλα, στην πίστα χορού -όπου κανείς θα μπορεί να βγάζει τη μάσκα- θα πρέπει να μπορεί να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, ανάμεσα στους πελάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι μία απλή ίωση - Ποιοι κινδυνεύουν

Gov.gr: Ποιες υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες

Κορονοϊός: Ο Πρίγκιπας Κάρολος θετικός για δεύτερη φορά