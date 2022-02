Αθλητικά

ΕΛΑΣ - Θεσσαλονίκη: Σφραγίστηκαν τρεις σύνδεσμοι οπαδών

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη σφράγιση τριών συνδέσμων οπαδών της Θεσσαλονίκης που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για συνδέσμους δύο ομάδων ενώ και οι τρεις βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Μετά από απόφαση του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2022, σφραγίσθηκαν τρία (3) παραρτήματα – εντευκτήρια Λεσχών φιλάθλων αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσαν χωρίς προβλεπόμενη - απαιτούμενη άδεια αρμόδιας Αρχής», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

