Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για τουρκικά UAV: Δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στην απειλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση για τα τουρκικά UAV έκανε στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις συμβάσεις πρόσκτησης μαχητικών αεροσκαφών Rafale, φρεγατών και τορπιλών τόνισε :«η αίσθηση ότι είμαστε αμέριμνοι απέναντι στην απειλή των UAV είναι λάθος. Γίνονται πολλές κινήσεις σε πολλά επίπεδα».

«Επειδή βλέπω ότι ορισμένοι έχουν την αίσθηση ότι παρακολουθούμε και δεν κάνουμε τίποτα για τα UAV της Τουρκίας, δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε τι κάνει το ΥΠΕΘΑ γι αυτά τα συστήματα. Οι εταιρείες που μπορούν να παρουσιάσουν λύσεις έχουν απόλυτη πρόσβαση στο ΥΠΕΘΑ. Να κάνουν την παρουσίαση να γίνει η αξιολόγηση και να πάμε παρακάτω. Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν οφείλουμε να δίνουμε αναφορά κάθε ώρα και στιγμή για το τι κινήσεις κάνουμε και πως προχωράμε. Αλλά η αίσθηση ότι είμαστε αμέριμνοι απέναντι στην απειλή των UAV είναι λάθος. Γίνονται πολλές κινήσεις σε πολλά επίπεδα. Όποιος θέλει να δείξει κάτι μπορεί να το κάνει ενώπιον των αρμόδιων επιτελείων. Η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχει αποδείξει ότι ακούει τα επιτελεία και καλύπτει τις ανάγκες τους σε πολύ μεγάλο βαθμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος ενώ επισήμανε προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να μην χρησιμοποιούν τον όρο drones για τα μη επανδρωμένα λέγοντας πως «τα drones είναι για να φωτογραφίζουν γάμους»

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: Τροχαίο - σοκ με θύμα 22χρονη

Θεσσαλονίκη - ΤΕΙ: Πρώην πρόεδρος πλήρωνε υπαλλήλους ενώ δεν... πατοούσαν

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ερωτικό τριήμερο με λάθη και ψέματα (βίντεο)