Σακελλαροπούλου: Να ενδυναμώσουμε τον ρόλο των γυναικών στην προαγωγή των θετικών επιστημών

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» επισκέφτηκε η ΠτΔ με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Μετά το πέρας της επίσκεψης, η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε τα εξής:

«Συνάντησα σήμερα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, γυναίκες επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας “Δημόκριτος” που διακρίνονται σε έναν τομέα, ο οποίος επί αιώνες θεωρήθηκε “ανδρικός”, παρά την σημαντική γυναικεία συνεισφορά στην εξέλιξή του. Συνάντησα επίσης μαθήτριες που αγαπούν τη φυσική, τα μαθηματικά, την τεχνολογία.





Η δυναμική συμμετοχή των γυναικών και σ’ αυτά τα πεδία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Πρέπει επομένως να ενδυναμώσουμε τον ρόλο τους στην προαγωγή των θετικών επιστημών, να παραμερίσουμε όσα τις εμποδίζουν να φτάσουν σε θέσεις ευθύνης, να στηρίξουμε τα νέα κορίτσια να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

