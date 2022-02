Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση και πρόστιμο σε υπεύθυνο συνδέσμου

Η ποινή και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 43χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί ως υπεύθυνος συνδέσμου οπαδών.

Συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 1300 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 43χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί ως υπεύθυνος συνδέσμου οπαδών, κατά τις παράλληλες αστυνομικές έρευνες σε συνολικά 13 λέσχες οπαδών σε όλη τη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη Πέμπτη.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, καθώς ανάμεσα στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο χώρο, περιλαμβάνονταν σιδερολοστοί, σιδερόβεργες κ.ά. Επιπλέον καταδικάστηκε για «λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια».

Ο 43χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε πως είναι υπεύθυνος, λέγοντας πως διαθέτει κλειδιά για να ανοίξει σε περίπτωση πρόκλησης φωτιάς ή πλημμύρας, καθώς μένει κοντά. Ανέφερε ακόμη ότι είναι 18 χρόνια μέλος του συνδέσμου, που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, αλλά δεν γνωρίζει τον ή τους υπεύθυνους. Σχετικά με σπασμένες ξύλινες κατασκευές που βρέθηκαν στον χώρο, ανέφερε ότι ήταν προϊόν πανηγυρισμών από αγώνα προηγούμενης ημέρας. Σε ερώτηση για κασκόλ άλλων ομάδων που εντοπίστηκαν, απολογήθηκε «ότι τα αγοράζουμε για να πικάρουμε τους αντίπαλους οπαδούς και το ίδιο κάνουν κι εκείνοι».

Για επιχειρήματα που δεν στέκουν στην πραγματικότητα και στην κοινή λογική, έκανε λόγο ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος ζήτησε την καταδίκη του.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι ο κατηγορούμενος έχει συμμετάσχει κατά καιρούς σε εθελοντικές δραστηριότητες του δήμου κι ότι ο σύνδεσμος, όλα τα χρόνια που είναι δήμαρχος δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό.

Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται στον 43χρονο να παρακολουθήσει για τα επόμενα δύο χρόνια ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ομάδας του, στη διάρκεια των οποίων πρέπει να δίνει υποχρεωτικά το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.