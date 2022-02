Κοινωνία

Λιμενικό: απέτρεψε την είσοδο σε σκάφος με δεκάδες μετανάστες από την Τουρκία

Το Λιμενικό εντόπισε έγκαιρα θαλαμηγό με αλλοδαπούς που έρχονταν από την Τουρκία.

Θαλαμηγός με περίπου 180 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, εντοπίστηκε πρωινές ώρες, σήμερα 11-02-2022, βόρεια της Σάμου, εντός τουρκικών χωρικών υδάτων σε τουρκικό SRR, από Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικου για την αποτροπή της εισόδου του πλοιαρίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Άμεσα ενημερώθηκε η τουρκική Ακτοφυλακή, η οποία επιλήφθηκε του περιστατικού, παραλαμβάνοντας τους επιβαίνοντες και ρυμουλκώντας το σκάφος στα τουρκικά παράλια.

