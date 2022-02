Πολιτική

Μητσοτάκης: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα για την οπαδική βία και η δολοφονία του Άλκη.

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών και όχι οριζόντια, για όσο διαρκεί η αναταραχή στην αγορά ενέργειας προαναγγέλλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και θα μεταδοθεί το πρωί του Σαββάτου. Παράλληλα εκδηλώνει την αισιοδοξία του για το ότι από τον Μάιο είναι δυνατόν να υπάρξει αποκλιμάκωση. Ανακοινώνει επίσης ότι το 2023 συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που εξακολουθούν να πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης θα σταματήσουν καθώς και ότι θα είναι σημαντική η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Μαΐου. Μεταξύ άλλων για τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας προαναγγέλλει κατάργηση του ιδιώνυμου επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρχουν αναστολές γι αυτούς που τιμωρούνται για αθλητική βία. Προαναγγέλλει ότι οι οργανωμένοι οπαδοί θα μπαίνουν μόνο με εισιτήριο διαρκείας στις θύρες τους και στέλνει σαφή μηνύματα στις ΠΑΕ αλλά και στους οργανωμένους που αντιδρούν γιατί όπως λέει αν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα δεν θα το λύσουμε ποτέ».

Σε απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός επισημαίνει:

Για τα μέτρα στήριξης όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση

«Θα εξακολουθούμε να παρέχουμε αυτή την στήριξη για όσο καιρό διαρκεί αυτή η αναταραχή στην αγορά της ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα είναι προσωρινή. Είδατε ότι ο υπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα για τον Φεβρουάριο». Επίσης εκδηλώνει την αισιοδοξία του ότι από τον Μάιο είναι πιθανό να δούμε μία αποκλιμάκωση.

Εξηγεί: «Θα με ρωτήσει κανείς γιατί πηγαίνουμε μήνα μήνα. Είναι τεχνικό το ζήτημα πρέπει κάθε μήνα να βλέπουμε ποιες είναι οι οριακές τιμές του συστήματος έτσι ώστε η επιδότησή μας να είναι στοχευμένη. Θα υπάρχει στήριξη και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και ελπίζουμε πια ότι από την άνοιξη θα υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας. Η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι για μόνιμα μέτρα αλλά θα επιμείνω ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και εφόσον - το τονίζω- εφόσον πάρουμε μέτρα δεν θα είναι οριζόντια, θα είναι στοχευμένα».

Ανακοινώνει ότι το 2023 συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που εξακολουθούν να πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης θα σταματήσουν. Αναφέρει:

«Θα μονιμοποιήσουμε την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, κάποια στιγμή αυτό θα ισχύσει για όλους το 2023. Η πρόθεσή μου είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 2023 να αποτελεί παρελθόν για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα».

Κάνει λόγο για πολύ σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου:

«1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν μπορώ να σας πω πόση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2% που δώσαμε που είναι μια μικρή αύξηση. Η δική μου επιθυμία είναι να πάμε τόσο όσο αντέχουν οι δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Για τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας προαναγγέλλει κατάργηση του ιδιώνυμου, επίσης ότι οι οργανωμένοι οπαδοί θα μπαίνουν μόνο με εισιτήριο διαρκείας στις θύρες τους και στέλνει σαφή μηνύματα στις ΠΑΕ αλλά και στους οργανωμένους που αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα. Τονίζει:

«Ανατρίχιασα, σοκαρίστηκα όπως και όλοι οι Έλληνες από αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εάν δε λύσουμε το θέμα της βίας τώρα δεν θα το λύσουμε ποτέ».

Αναφέρεται στην επιτυχία της αστυνομίας με τη σύλληψη των εμπλεκόμενων στη δολοφονία του 19χρονου αλλά λέει ότι αυτό προφανώς δεν αρκεί. «Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες από τα συναρμόδια υπουργεία και θα γίνει πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας».

Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για ποινές χωρίς αναστολή και λέει ότι «οι ΠΑΕ δεν είναι αμέτοχες των ευθυνών τους. Ήδη από το 2019 υπάρχει ένα πλαίσιο αυστηροποιημένο αλλά είδαμε ότι πολλές λέσχες φιλάθλων λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Αυτό θα αλλάξει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο θα το εφαρμόσουμε κι αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα,… ξύδι. Λυπάμαι αλλά δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτοί οι Έλληνες φίλαθλοι».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Αιγαίο: κρεσέντο προκλήσεων με δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις