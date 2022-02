Οικονομία

Αττική Οδός: χιλιάδες οι αιτήσεις για αποζημίωση

Χιλιάδες είναι οι αιτήσεις από οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας "Ελπίς".

Σε περίπου 12 χιλιάδες ανέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν στην εταιρεία "Αττική Οδός", για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι επιβάτες των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Η πλατφόρμα έκλεισε στις 5 το απόγευμα και από αύριο αρχίζει η επεξεργασία και ο έλεγχος των στοιχείων που δήλωσαν οι οδηγοί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στόχος είναι σε περίπου σε μια εβδομάδα να αρχίσουν οι πληρωμές των 2.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

