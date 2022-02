Κοινωνία

Χανιά - Γηροκομείο: οι απολογίες και οι καταγγελίες που “καίνε” (βίντεο)

Γιατί δεν έκλεισε η δομή, αν και είχε βγει η σχετική απόφαση. Ανατριχίλα προκαλούν οι μαρτυρίες από συγγενείς ηλικιωμένων και πρώην εργαζόμενους. Σήμερα θα απολογηθούν οι συλληφθέντες.

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών θα απολογηθούν σήμερα οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της ιδιωτικής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά. Οι κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου, ενώπιον των δικαστικών Αρχών και μετά την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος τους είχαν πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν οι τέσσερις την Παρασκευή και άλλοι τρεις σήμερα, ωστόσο, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, όλοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η 67χρονη ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, η 43χρονη κόρη της και συνδιαχειρίστρια, ένας 50χρονος γενικός γιατρός-υπεύθυνος της μονάδας, ένας 70χρονος ψυχίατρος, δύο νοσηλεύτριες 44 και 47 ετών και ένας 42χρονος νοσηλευτής.

Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονίας, απάτης, νόμου «περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων», πλαστογραφίας και περιπτώσεων χορηγήσεων και χρήσεων ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών, έκθεσης από την οποία προήλθε θάνατος και παράβασης καθήκοντος.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι επτά συλληφθέντες αφορούν το χρονικό διάστημα από 5 Μάϊου 2009 έως 5 Μάϊου 2021. Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε εμπλέκονται, εκτός από τους συλληφθέντες, ακόμη 29 άτομα!

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Μανώλης Χουρδάκης, που έχασε την μητέρα του, ενώ φιλοξενείτο στο εν λόγω γηροκομείο, με την μαρτυρία του να είναι αποκαλυπτική των όσων καταγγέλλονται για τους ανθρώπους του γηροκομείου, που φέρονται να ευθύνονται για τριάντα θανάτους.

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις

Ο Μανώλης Χουρδάκης είπε «Εμείς, μέχρι που έγινε η εκταφή, νομίζαμε ότι η μητέρα μας είχε φύγει από ουρολοίμωξη. Για τρεις μέρες μας λέγανε ναι ότι έχει ουρολοίμωξη, ότι έχει ανεβάσει πυρετό, μετά ότι έπεσε ο πυρετός, ότι έχει περίθαλψη και ζητήσαμε να την πάρουμε να την πάμε στο νοσοκομείο. «Όχι, είναι ο γιατρός εδώ, την βλέπει κτλ» μας καθησύχασαν και την επόμενη μέρα λέει “έπαθε ανακοπή και έφυγε”».

«Δεν έκλεισε τους τέσσερις μήνες και τη φάγανε. Η μητέρα μου πήγε με δικές της δυνάμεις, περπατούσε, υποβασταζόμενη αλλά περπατούσε. Εκεί πέρα την καθηλώσανε και στη συνέχεια διαπιστώθηκε το τι πραγματικά είχε γίνει το τελευταίο διάστημα της ζωής της μητέρας μου. Καταρχήν ότι ήταν δεμένη, κατά δεύτερον ότι είχε καταστολές γιατί ήταν δεμένη σε ακινησία και ότι βέβαια είχε πέσει από το κρεβάτι όπως ήταν δεμένη και χτύπησε και είχε ανοίξει το κεφάλι της και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς», υποστηρίζει ο κ. Χουρδάκης.

Όπως επεσήμανε οργισμένος, «την άφησαν εκεί να πεθάνει τις τρεις μέρες και μας πουλούσαν το παραμύθι της ουρολοίμωξης. Δηλαδή, η κυρία αυτή κατάλαβε ότι εδώ τελειώσαμε, να τους ενημερώσουμε να τους προετοιμάσουμε ότι έχουμε ουρολοίμωξη και μας πλάσαρε ένα παραμύθι. Ούτε γιατρός πήγε ούτε τίποτα, ούτε βέβαια διαπιστώθηκε ότι της γράψανε φάρμακα, αντιβιώσεις και τέτοια. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Έχεις έναν και τον έχει “σκοτώσει” και περιμένεις πότε θα ξεψυχήσει επί τρεις μέρες και δεν ενδιαφέρεσαι;».

«Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι δεδομένου ότι ενώ τους έψαχνε η Αστυνομία πριν δύο εβδομάδες, ξανασυνελήφθη η κυρία αυτή να αρπάζει μία κυρία να τη βάζει με το ζόρι στο ίδρυμα για να την ξεκάνει και να της πάρουν την περιουσία. Πριν δύο εβδομάδες έγινε αυτό. Εφόσον τους πληρώναμε, γιατί δηλαδή νομίζετε ότι προσπαθούσαν να αδειάσουν τα κρεβάτια για αυτούς; Για να πετύχουν τους κατάλληλους πελάτες που δεν θα έχουν οικογένεια, που θα έχουν περιουσία. Οι υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας νομίζω ότι δεν είχαν κανέναν λόγο μετά το Μάιο με αυτά που ακούστηκαν να υποστηρίζουν αυτόν τον οίκο. Λοιπόν, πήρανε τις άδειες των μαρτύρων, οι μάρτυρες δεν μπορούσαν πια να είναι νοσηλευτές, ενώ αυτοί που διαπράττουν αυτά μπορούσαν να είναι νοσηλευτές», κατέληξε ο κ. Χουρδάκης.

Ο Δημήτρης Μαυρακάκης, πρώην εργαζόμενος στο εν λόγω γηροκομείο, επιβεβαιώνοντας την μαρτυρία του κ. Χουρδάκη είπε πως «είπα στην διευθύντρια ότι χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο η γυναίκα, διότι ήταν μέσα σε μία λίμνη αίματος και εκείνη μου είπε ότι δεν χρειάζεται».

«Εγώ ήθελα να μιλήσω από την πρώτη στιγμή, αλλά επειδή ήξερα πως έχουν μεγάλα μέσα και γνωστούς παντού, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο κ. Μαυρακάκης, τονίζοντας πως οι υπεύθυνοι του γηροκομείου «πάντα ήταν ενημερωμένοι, πριν έρθει κάποια υπηρεσία για έλεγχο».

Σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων στο γηροκομείο, τόνισε πως «τους δέναμε όλους το βράδυ… και τα 60 άτομο, διότι ήταν μόνο ένα άτομο βάρδια στο γηροκομείο τη νύχτα».

Πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, είπε πως «στον πρώτο μήνα που ήμουν εκεί, μας ενημέρωσαν ότι θα έρθει έλεγχος από το υγειονομικό και έπρεπε να φροντίσουμε τον χώρο και να είναι όλα εντάξει. Ήξεραν από πριν ότι θα έρθει έλεγχος, κάθε φορά».

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είχαν γεμίσει οι άνθρωποι με ψώρα και διάφορα δερματικά νοσήματα. Είχαν έρθει τότε δύο γιατροί, που δεν διαπίστωσαν τίποτα, ενώ οι ασθενείς τους έλεγαν “γιατρέ, ξύνομαι συνέχεια, φαγουρίζομαι” και εκείνοι δεν βρήκαν τίποτα, αφού είχαν μιλήσει νωρίτερα με την ιδιοκτήτρια. Το υγειονομικό ήρθε για έλεγχο μετά από καταγγελία για δερματικές παθήσεις στους ηλικιωμένους, αλλά…»

Καλογερής: ούτε ο Εισαγγελέας μπόρεσε να “σφραγίσει” το γηροκομείο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, επεσήμανε πως «επί δύο χρόνια, από το 2009 γινόταν προσπάθεια να σφραγιστεί η δομή, επειδή λειτουργούσε χωρίς πυρασφάλεια και χωρίς άδεια. Δεν καταφέραμε να την κλείσουμε, παρότι προσφύγαμε και στον Εισαγγελέα, επειδή δεν καταφέραμε να την εκκενώσουμε».

«Συγγενείς δεν ήρθαν να πάρουν τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ ούτε σε άλλες δομές στα Χανιά μπορούσε να πάει ούτε ένας ηλικιωμένος, διότι ήταν όλες γεμάτες. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Εμείς βγάλαμε την απόφαση να σφραγίσουμε το γηροκομείο και έπρεπε τα αρμόδια όργανα να ενεργήσουν για αυτό», συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε ο κ. Καλογερής, «στα Χανιά λειτουργούσε ένα “κολαστήριο”, ενώ το ήξεραν όλοι. Δεν υπήρχαν καταγγελίες. Συγγενείς δεν ήρθαν για χρόνια ούτε το 2013, το 2014, το 2015 να μας πουν ότι πέθαναν συγγενείς τους με περίεργο τρόπο και να ζητήσουν να διερευνήσουμε το θέμα».

