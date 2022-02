Life

“VINYΛΙΟ”: σαρωτική πρωτιά στην τηλεθέαση

Το 3o και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στη δεκαετία του ’80 “απογείωσε” τους τηλεθεατές.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του (20:00 – 21:48) κατέγραψε το «VINYΛΙΟ», το οποίο χθες, Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, παρουσίασε το 3ο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός του στη δεκαετία του ’80.

Οι τηλεθεατές ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, σε μια ξεχωριστή δεκαετία, και έδωσαν στο «VINYΛΙΟ» την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21%, ενώ σε τέταρτο η εκπομπή έφτασε το 25%.

Το ξεχωριστό αφιέρωμα του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση, παρακολούθησαν περίπου 2.000.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄.

