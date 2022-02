Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός βουλευτής ανήμερα των γενεθλίων του

Τι αναφέρει ο βουλευτής για την … επίσκεψη του κορονοϊού και ποιο μήνυμα στέλνει στους πολίτες.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός, Μάνος Κόνσολας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, η διάγνωση πως προβλήθηκε από τον ιό έγινε ανήμερα των γενεθλίων του.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος, μέσω ανάρτησης του στο Facebook, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα προς όλους τους πολίτες.

Αναλυτικά, στην ανάρτηση του, ο κ. Κόνσολας αναφέρει τα εξής:

«Καλημέρα σε όλους.

Ο κορωνοϊός με επισκέφτηκε στα γενέθλιά μου.

Είμαι τριπλά εμβολιασμένος, τα συμπτώματα είναι ήπια, είμαι πλέον σε καραντίνα με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων.

Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις.

Να προσέχετε όλοι, να τηρείτε τα μέτρα υγιεινής, προστασίας και ασφάλειας και να έχουμε όλοι εμπιστοσύνη στην επιστήμη».

