Οικονομία

Μητσοτάκης για Τουρισμό- Εστίαση: είμαστε μπροστά σε σημαντικό αναπτυξιακό κύκλο

Από την έκθεση HORECA 2022 έστειλε ο Πρωθυπουργός το μήνυμά του για τη σεζόν που προτού αρχίσει «στέλνει» θετικά μηνύματα.

«Είμαστε μπροστά στην αρχή ενός νέου σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου που με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που πάντα αποτελούν πολύ σημαντικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία, θα μπορέσουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύσκολα δύο έτη της πανδημίας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του, το μεσημέρι, στην έκθεση υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας και τροφοδοσίας HORECA 2022.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της διοργανώτριας εταιρείας, Θανάση Παναγούλια, στα περίπτερα των περίπου 550 εκθετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως τα τρόφιμα και τα ποτά, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τα μηχανήματα κουζίνας, το web marketing και η μηχανοργάνωση. «Είμαστε μπροστά σε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων, για επενδύσεις για δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι εξαιρετικά έντονο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον εκθεσιακό χώρο της Metropolitan Expo.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα τον κ. πρωθυπουργό για τη μεγάλη τιμή που μας έκανε ερχόμενος στην έκθεση HORECA, τη μεγαλύτερη έκθεση για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση, όπου πραγματικά θεωρώ ότι πήρε μιας πρώτης τάξεως γεύση για την πραγματική οικονομία, τις εμπορικές πράξεις και είδε με τα δικά του μάτια όλη την αγορά, όλη την Ελλάδα, να έρχεται στην έκθεση προκειμένου να βρει εμπορικές λύσεις για τις επιχειρήσεις του. Ευχαριστούμε πολύ κ. πρωθυπουργέ, μας τιμάτε ιδιαίτερα», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Παναγούλιας.

Συνομιλώντας με εκθέτες και επισκέπτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ παράλληλα δρομολόγησε σταδιακά την ασφαλή επαναλειτουργία της κοινωνικής ζωής.

«Αφήσαμε πίσω τα δύσκολα, θα πάμε καλύτερα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σειρά προϊόντων από πολλές περιοχές της Ελλάδας, που αποτελούν μέρος της ελληνικής διατροφής αλλά και του μοναδικού γαστρονομικού προϊόντος που προσφέρει η χώρα μας σε όλους τους επισκέπτες. «Αν κρίνω από την κίνηση, θα πάμε καλά φέτος», ανέφερε. Τον πρωθυπουργό συνόδευσε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφτώ σήμερα την HORECA, καθώς και ο κλάδος των εκθέσεων κάνει τη δική του σημαντική επανεκκίνηση. Αυτό το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν η θετική ενέργεια την οποία αποπνέει ο εξαιρετικά δυναμικός κλάδος της εστίασης, των ξενοδοχείων, του catering, του καφέ.

Είμαστε μπροστά σε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων, για επενδύσεις, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, είναι εξαιρετικά έντονο.

Νομίζω ότι αυτό πιστοποιήθηκε και σήμερα κατά τη σύντομη παραμονή μου στην έκθεση και πιστεύω ότι είμαστε μπροστά στην αρχή ενός νέου σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου, που με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που πάντα αποτελούν πολύ σημαντικούς κλάδους στην Ελληνική οικονομία, θα μπορέσουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα δύσκολα δύο έτη της πανδημίας. Κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση της έκθεσης και του χρόνου με ακόμα περισσότερους εκθέτες και με ακόμα περισσότερους επισκέπτες.

