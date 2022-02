Κόσμος

Ουκρανία: Αποχωρούν οι Αμερικανοί στρατιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου για την απομάκρυνση των Αμερικανών στρατιωτών από την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση των 160 Αμερικανών στρατιωτών που εκπαιδεύουν τις ουκρανικές δυνάμεις, προκειμένου να «επανατοποθετηθούν σε άλλα σημεία στην Ευρώπη», ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έλαβε αυτήν την απόφαση, σχετικά με τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Φλόριντας, «για προληπτικούς λόγους, έχοντας υπόψη την ασφάλεια των (αμερικανικών) δυνάμεων», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου.

«Αυτή η επανατοποθέτηση δεν συνιστά μια αλλαγή στην αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε τις ουκρανικές δυνάμεις, όμως θα προσφέρει μια κάποια ευελιξία για να καθησυχάσουμε τους συμμάχους μας και να αποτρέψουμε κάθε επίθεση», συμπλήρωσε ο Τζον Κίρμπι.

Από το 2015, έφεδροι της αμερικανικής Εθνοφρουράς εκπαιδεύουν τον ουκρανικό στρατό, στο πλευρό των στρατιωτών άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, ιδίως Καναδών και Γερμανών.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Σάκκαρη στον τελικό της Αγίας Πετρούπολης

Νεαροί “ποζάρουν” στο καπό περιπολικού: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)