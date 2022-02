Αθλητικά

ATP Tour: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό

Τα κατάφερε και προκρίθηκε στον πρώτο τελικό για το 2022 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο πρώτος φετινός τελικός στο ATP Tour (και 18ος συνολικά στην καριέρα του) είναι γεγονός για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Ελληνας τενίστας χρειάστηκε να περάσει δια... πυρός και σιδήρου στον ημιτελικό του τουρνουά του Ρότερνταμ, απέναντι στον άγνωστο Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα (Νο 137 στην παγκόσμια κατάταξη), όμως τελικά η εμπειρία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να φτάσει στη νίκη με 4-6, 6-4, 6-2 σε μία ώρα και 52 λεπτά.

Ο νεαρός Τσέχος, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο Ρότερνταμ από τα προκριματικά, αιφνιδίασε τον Τσιτσιπά με τα εξαιρετικά του ποσοστά στο σερβίς και το επιθετικό του παιχνίδι. Εκανε break μόλις στο 3ο γκέιμ και κράτησε μάλλον εύκολα το σερβίς του, για να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-4.

Ο Ελληνας πρωταθλητής άρχισε να βρίσκει απαντήσεις στα χτυπήματα του Λεχέτσκα, ισορρόπησε το ματς, αλλά έχασε κρίσιμους πόντους και απώλεσε δύο φορές την ευκαιρία να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Οταν όμως το σετ έφτασε στην... κόψη του ξυραφιού, φάνηκε η απειρία του Τσέχου, που έκανε κάποια αβίαστα λάθη και έδωσε τη δυνατότητα στον Τσιτσιπά να κάνει το 6-4 με break στο τελευταίο γκέιμ. Πιο ήρεμος στη συνέχεια, ο Στέφανος προηγήθηκε 3-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, κλείνοντας το τρίτο σετ με 6-2.

Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στον αυριανό (13/2) τελικού θα προκύψει από την αναμέτρηση που ακολουθεί, μεταξύ του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ και του Καναδού Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ.

