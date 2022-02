Κοινωνία

Γκούρα: επιχείρηση διάσωσης πεζοπόρων από φαράγγι

Έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που εξαφανίστηκαν στο φαράγγι της Γκούρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό δύο ατόμων στο φαράγγι της Γκούρας πλησίον του σπηλαίου Πανός στη Φυλή Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα νεαρής ηλικίας που βρίσκονταν για πεζοπορία στην περιοχή, ωστόσο αποπροσανατολίστηκαν και κάλεσαν στο «112» για βοήθεια.

Το σημείο τους έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα επιχειρούν να τους προσεγγίσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 8 πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ της 1ης ΕΜΑΚ και 2 οχήματα.

