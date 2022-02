Πολιτική

Βρετανία: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών

Ξεκάθαρη και λιτή η δήλωση του Foreign Office για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών.

«Δεν θεωρούμε ότι αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν στενοί φίλοι και σύμμαχοι του Ηνωμένου Βασιλείου». Με αυτή τη λιτή αλλά ξεκάθαρη δήλωση του εκπροσώπου του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών και το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδος αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Στην ανακοίνωσή το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ενθαρρύνει και τις δύο χώρες να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίλυση των εντάσεων στο Αιγαίο μέσω διαλόγου.

