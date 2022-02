Αθλητικά

Λάρισα: Κέρδισε την ΑΕΚ χωρίς έλεος

Πλησιάζουν την ΑΕΚ στη βαθμολογία οι Θεσσαλοί.

Μία εβδομάδα αφού έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, η Λάρισα πήρε μεγάλη νίκη... παραμονής επί της ΑΕΚ, επικρατώντας εντός έδρας με 82-65, για την 15η αγωνιστική της Basket League. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού αξιοποίησε τις πολλές απουσίες των «κιτρινόμαυρων» (Παππάς, Ανγκόλα, Ράουτινς). Η ανωτερότητα των Θεσσαλών στις αρχές της 4ης περιόδου προκάλεσε νεύρα στον πάγκο της Ένωσης και στο παρκέ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» Στέφανος Δέδας στο 36ο λεπτό μετά από διαδοχικές τεχνικές ποινές.

Πρώτος σκόρερ της Λάρισας αναδείχτηκε ο Σέρβος σέντερ Μαρίν Μάριτς με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Ντεβόντε Γκριν. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Τσαϊρέλης, Χάντσον και 11 ο Μούντι.

Για την ΑΕΚ διψήφιοι ήταν μόνο ο Ιαν Χάμερ (12π., 9ρ.) και ο Δημήτρης Μαυροειδής (11π.).

Οι Θεσσαλοί μείωσαν στον έναν βαθμό την απόσταση που τους χωρίζει από την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, η Λάρισα μετρά πλέον 5-9 και 19 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ έχει ρεκόρ νικών - ηττών 6-8 και 20 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 35-31, 56-50, 82-65

Η ΑΕΚ με οκτώ γρήγορους πόντους του Γκρίφιν προηγήθηκε με 8-14, αλλά η υπεροχή της Λάρισας στα ριμπάουντ επέτρεψε στους παίκτες του Φώτη Τακιανού να μειώσουν στον πόντο, 15-16. Αν και οι Θεσσαλοί είχαν 7/22 δίποντα στα πρώτα 17 λεπτά, η «λαβωμένη» ΑΕΚ δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει βλέποντας την αντίπαλο που είχε κορυφαίο τον Τσαϊρέλη να πηγαίνει με +4, 35-31 στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, ο Σέρβος σέντερ της Λάρισας Μάριτς ήταν ο κυρίαρχος των αιθέρων για το +7 των γηπεδούχων (44-37 στο 24’). Ο Στέφανος Δέδας έβλεπε τους Κουζέλογλου και Πετρόπουλο να καταβάλουν προσπάθεια για να κρατήσουν όρθια την ομάδα τους. Αν και οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 56-50 στο φινάλε του δεκαλέπτου, όλα έδειχναν πως δεν είχαν λύσεις και παίκτες να δώσουν ανάσες στους... βασικούς. Τα τρίποντα των Γκριν και Ζάρα από πλευράς Λάρισας στις αρχές της 4ης περιόδου διαμόρφωσαν το 66-52 υπέρ της Λάρισας. Ο Χάμερ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για την ΑΕΚ, αλλά τα νεύρα στον πάγκο της ΑΕΚ είχαν ως αποτέλεσμα να αποβληθεί ο προπονητής της Ένωσης, Στέφανος Δέδας στο 36ο λεπτό. Πλέον, όλα είχαν κριθεί και όταν ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 82-65 υπέρ της Λάρισας.

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 12 (1), Κρουμπάλι, Γκριν 16 (3), Μάριτς 18, Μούντι 11 (1), Τσαϊρέλης 12, Ζάρας 5 (1), Καράμπελας 3 (1), Παπαντωνίου 2, Μπέρζινς 3 (1)

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Κολόμ 9 (2), Πετρόπουλος 8 (1), Γκρίφιν 6, Μαυροειδής 11, Χάμερ 12 (1), Φλιώνης 4 (1), Φιλιππάκος 6, Κουζέλογλου 9

