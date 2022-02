Πολιτική

Θεοδωρικάκος: “Λουκέτο” σε δεκάδες συνδέσμους φιλάθλων

Τις επόμενες μέρες ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του χουλιγκανισμού.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δήλωση του αναφέρει ότι «η Ελληνική Αστυνομία μόνο τις τελευταίες πέντε ημέρες έχει κλείσει πάνω από 20 παράνομους συνδέσμους που λέγονται φιλάθλων αλλά δεν είναι, τους σφράγισε και δεν πρόκειται να ξανά ανοίξουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ασχοληθεί με λεπτομέρειες για το θέμα και τις επόμενες μέρες πρόκειται να γίνουν νέες σημαντικές ανακοινώσεις και δεσμεύσεις από την πλευρά της πολιτείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του χουλιγκανισμού».

Και συνεχίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, «περιμένω όμως ότι και οι ιδιοκτήτες των ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ και οι αθλητικοί παράγοντες θα αποφασίσουν να βάλουν πλάτη σε αυτή την προσπάθεια αφήνοντας το χτες τις ομάδες των χούλιγκαν και των βιαιοτήτων.

Και πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη οφείλει τώρα να δείξει το πανέμορφο πρόσωπο της πόλης, με ανθρωπιά, με αλληλεγγύη, με υψηλό πολιτισμό και ανοιχτούς ορίζοντες και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν και να κάνουν πράξη αυτό που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η άποψη σχεδόν όλων των θεσσαλονικιών και όλων Μακεδόνων, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και ο αθλητισμός ενώνουν τους Έλληνες και δεν μπορεί να τους διχάζουν σε βόρειους και νότιους ούτε ανάμεσα σε ομάδες της ίδιας πόλης.

Είμαστε όλοι οι Έλληνες, είμαστε όλοι αδέρφια και οφείλουμε όλοι να το δείχνουμε με τις συμπεριφορές μας. Πάντως αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, αυτή τη λογική να την κάνει πραγματικότητα και στο χώρο των γηπέδων».

