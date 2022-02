Πολιτική

Οπαδική βία - Μητσοτάκης: Σύσκεψη για νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξετάστηκαν τα υπό κατάθεση μέτρα σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Αναμένονται ανακοινώσεις.



Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εξέταση των υπό κατάθεση μέτρων σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Σημειώνεται, ότι οι ανακοινώσεις των μέτρων θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο γγ του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Για το θέμα της αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, μετά και από την τραγωδία με την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, μίλησε την Παρασκευή, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

‘Όπως είπε ο Κώστας Τσιάρας, «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και με εντολή του Πρωθυπουργού, έγινε μια μελέτη των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβουμε για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Σε αυτές είναι η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται παρέμβαση και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Αθλητισμού. Η συνολική απάντηση δίνεται με την συμβολή πολλών παραγόντων που έχουν ρόλο στον αθλητικό χώρο».

Ο Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε πως θα γίνει «μια συνολική προσπάθεια να ελεγχθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων φιλάθλων και να “φιλτράρουμε” τους οπαδούς. Πρέπει να επανέλθουμε σε μια πραγματικότητα που οι οικογένειες θα πηγαίνουν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά δεν θα βλέπουν σκηνές βίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Σύλληψη πατέρα που δεν έστελνε το παιδί του σχολείο για δυο χρόνια

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Άγιος Χαράλαμπος - λειψανοθήκη: χειροπέδες στους ληστές (εικόνες)