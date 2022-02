Πολιτική

Σύσκεψη για την οπαδική βία: τα τρία μέτρα για την αντιμετώπισή της

Ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της οπαδικής βίας.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και των συναρμόδιων υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου και Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν θα κινούνται σε 3 επίπεδα: στην ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, στις αναγκαίες προσαρμογές του Ποινικού Κώδικα και στην εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ..

Στη σύσκεψη αυτή αλλά και στις ενέργειες που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας αναφέρθηκε αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε σε πολύ σύντομο χρόνο να εξιχνιάσει την αποτρόπαια αυτή δολοφονία. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια βοήθησαν ουσιαστικά ώστε να καταφέρει η ΕΛ.ΑΣ. να οδηγηθεί γρήγορα στον εντοπισμό και στην σύλληψη των 9 από τους 11 υπόπτους της δολοφονίας».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε αναλυτική αναφορά στη νομοθεσία που προώθησε το υπουργείο Αθλητισμού και ειδικότερα στους νόμους 4639 τον Νοέμβριο του 2019 και 4809 τον Ιούνιο του 2021 με βάση τους οποίους θεσπίζεται μεταξύ άλλων:

-Δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, του υλικού και των δεδομένων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, το οποίο χειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία. Έτσι, κάθε ποινική πράξη, που τελείται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα μπορεί να διακριβώνεται και να τιμωρείται.

-Επεκτείνονται τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων για πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο που δεν συνδέεται με κάποια αθλητική εκδήλωση (π.χ., «ραντεβού» οπαδών, επιθέσεις σε συνδέσμους κ.λπ.).

-Επανέρχεται το «ιδιώνυμο». Δηλαδή, η απαγόρευση αναστολής και μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για εγκλήματα που αφορούν σε εκδηλώσεις αθλητικής βίας».

Σημείωσε επίσης πως «παράλληλα και με τον νόμο 4855/2021, που αφορούσε στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αυστηροποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για αδικήματα με στοιχεία βίας».

Με αναφορά και σε όσα συζητήθηκαν στην πρωινή σύσκεψη επεσήμανε πως «πάγια βούληση του πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε την έμπρακτη προσπάθεια, χωρίς βαρύγδουπες εξαγγελίες για να οδηγηθούμε σε ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό των φαινομένων βίας.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν θα κινούνται σε 3 επίπεδα:

-Στην ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, αλλά και του ρόλου και των πραγματικών ευθυνών των ΠΑΕ στη λειτουργία αυτή.

-Στις αναγκαίες προσαρμογές του Ποινικού Κώδικα.

-Στην εντατικοποίηση των ελέγχων από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ..

Παράλληλα, αλλαγές θα γίνουν και στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται στο αθλητικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη πως «τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Η κυβέρνηση, θα συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και περιμένουμε από όλους να συνδράμουν την ελληνική Πολιτεία στην προσπάθεια εξάλειψης της αθλητικής βίας. Πρόκειται άλλωστε για ένα ζήτημα που μας ενώνει όλους».

