Δολοφονία Άλκη - Τσιάρας: μέτρα για έλεγχο σε συνδέσμους και “φιλτράρισμα” οπαδών

Τι είπε για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, μετά από την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, τα νέα περιοριστικά μέτρα για τους συλληφθέντες, αλλά και τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, για υποθέσεις όπως του Στάθη Παναγιωτόπουλο.

Για το θέμα της αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, μετά και από την τραγωδία με την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, μίλησε την Παρασκευή, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

‘Όπως είπε ο Κώστας Τσιάρας, «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και με εντολή του Πρωθυπουργού, έγινε μια μελέτη των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναλάβουμε για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Σε αυτές είναι η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται παρέμβαση και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Αθλητισμού. Η συνολική απάντηση δίνεται με την συμβολή πολλών παραγόντων που έχουν ρόλο στον αθλητικό χώρο».

Ο Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε πως θα γίνει «μια συνολική προσπάθεια να ελεγχθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων φιλάθλων και να “φιλτράρουμε” τους οπαδούς. Πρέπει να επανέλθουμε σε μια πραγματικότητα που οι οικογένειες θα πηγαίνουν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά δεν θα βλέπουν σκηνές βίας»

«Βρισκόμαστε στο μη περαιτέρω, γιατί δεν μιλάμε για απλά επεισόδια, πλέον μιλάμε για απώλειες ανθρώπινων ζωών. Χάνονται νέα παιδιά και αυτό είναι αδιανόητο για μια σύγχρονη κοινωνία», τόνισε ο Υπ. Δικαιοσύνης.

Ζητώντας του να σχολιάσει το γεγονός πως αρκετοί εμπλεκόμενοι στην δολοφονική επίθεση στον Άλκη ήταν σεσημασμένοι για ανάλογα αδικήματα και πως εάν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα μπορεί ο θάνατος του 19χρονου να είχε αποφευχθεί ο Υπ. Δικαιοσύνης είπε πως «λόγω της πανδημίας, δεν υπήρξε το προηγούμενο διάστημα επιβολή περιοριστικών μέτρων σε πολλές υποθέσεις. Σκεφτόμαστε να εισάγουμε περιοριστικά μέτρα και να μην υπάρχει η δυνατότητα αναστολής στην ποινή. Εάν υπήρχαν αυτά τα μέτρα, τα παιδιά που είχαν συλληφθεί για βία στο παρελθόν, δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα»

Για τα ροζ βίντεο και τον Παναγιωτόπουλο

Για τα αδικήματα, όπως αυτό για το οποίο καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο κ. Τσιάρας είπε πως «είμαστε έτοιμοι να θωρακίσουμε το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει μια ακροβασία, που πρέπει να την ξέρουν και οι πολίτες, ότι δεν μπορεί να αλλάζει το νομικό πλαίσιο υπό το βάρος της ψυχολογίας λόγω ενός γεγονότος. Βλέπουμε τις αποφάσεις, την βαρύτητα των θεμάτων και την αίσθηση που προκαλούν στην κοινωνία, και αναλόγως πράττουμε».

Τέλος, ο κ. Τσιάρας επεσήμενε πως «στην λειτουργία της Δικαιοσύνης δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Όσο καιρό εγώ γνωρίζω, οι Έλληνες δικαστές μένουν ανεπηρέαστοι από πιέσεις» και ομολόγησε πως «το θέμα της ταχύτητας στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της περιόδου και κάνουμε ήδη αρκετά για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα»

