Δολοφονία Άλκη: Νέες απολογίες - Στον Εισαγγελέα ο 20χρονος που παραδόθηκε

Απολογείται, μεταξύ άλλων, ο 25χρονος που κατονομάστηκε από άλλο κατηγορούμενο πως εκείνος είχε το μαχαίρι. Στον Εισαγγελέα οδηγείται ο Αλβανός που παραδόθηκε. Για ακόμη δύο ύποπτους κάνει λόγο ο Αλέξης Κούγιας.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε τα μεσάνυχτα ο 20χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση εις βάρος του 19χρονη Άλκη και παραδόθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Αναμένεται να μεταχθεί στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου η εισαγγελέας θα επικυρώσει το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ενώπιον την 7ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Η παράδοσή του έγινε στον μεθοριακό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής, όπου παρελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς, συνοδεία του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα.

Ο συνήγορος του 20χρονου Αλβανού που παραδόθηκε στις Αρχές, Πάρης Σπυράτος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως ο νεαρός «τήρησε όσα είπε και παραδόθηκε, αυτό έχει μια σημασία», λέγοντας ακόμη πως «εγώ τον συμβουλεύω να πει την αλήθεια».





Την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας είναι προγραμματισμένο να περάσουν, σήμερα, άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι ο 25χρονος που κατονομάστηκε από τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που μαχαίρωσε τον άτυχο 19χρονο.

Χθες απολογήθηκαν τρεις ακόμη συλληφθέντες, ανάμεσα τους κι ο προαναφερόμενος 21 ετών κατηγορούμενος, και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μέχρι στιγμής απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν έξι άτομα για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση ενός ακόμη προσώπου (12ου), το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 19χρονου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οδηγούσε το τρίτο αυτοκίνητο.

Κούγιας: υπάρχουν άλλοι δύο ύποπτοι

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του Άλκη και των δύο φίλων του, που τραυματίστηκαν από την φονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο, είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως «ο Άλκης δεν πήγαινε καν συχνά στο γήπεδο, οι φίλοι του πήγαιναν πιο συχνά, αλλά δεν ήταν από αυτούς που προκαλούσαν».

Ο κ. Κούγιας είπε πως «υπάρχουν άλλοι δύο ύποπτοι, το θέμα είναι εάν υπάρχει και τέταρτο αυτοκίνητο όπως λέμε από ημέρες», συμπληρώνοντας πως θα αναζητηθούν πρόσθετα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας.

Ακόμη, όπως ανάφερε «μαζί με τους γονείς του Άλκη, θα πάμε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου και θα ζητήσουμε να γίνει η διεξαγωγή της δίκης σε άλλη πόλη», ενώ αναφορικά με την άλλη υπόθεση που χειρίζεται, καθώς ξεκινά σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη είπε πως «έχω στείλει επιστολή στην Πρόεδρο του δικαστηρίου και στον Εισαγγελέα και τους άλλους δικηγόρους και ενημερώνω το πρόγραμμα μου», επιβεβαιώνοντας πως θα ζητήσει διακοπή της δίκης.

