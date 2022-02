Παράξενα

Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν κάνοντας διαλογισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θύματα ήταν μέλη μιας ομάδας 23 ανθρώπων, που έκαναν διαλογισμό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, σε μια παραλία του Παγιανγκάν.

Τουλάχιστον 10 Ινδονήσιοι, που έκαναν διαλογισμό σε μια παραλία, έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όταν παρασύρθηκαν από κύματα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Τα θύματα ήταν μέλη μιας ομάδας 23 ανθρώπων, που έκαναν διαλογισμό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, σε μια παραλία του Παγιανγκάν, στην επαρχία Ανατολική Ιάβα.

«Βρίσκονταν πολύ κοντά στη θάλασσα και δεν μπόρεσαν να σωθούν, όταν παλιρροϊκά κύματα τους παρέσυραν», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Χέρι Πουρνόμο, στο TVOne.

Δέκα πτώματα ανασύρθηκαν από τον ωκεανό και 12 άνθρωποι διασώθηκαν. Ένας 40χρονος αγνοείται.

Ο Πουρνόμο δεν ήταν σε θέση να μπει τι είδους τελετουργικό εξασκούσαν, όμως ανέφερε ότι ο γκουρού επέζησε της τραγωδίας και θα ανακριθεί.

Ο στρατιωτικός διοικητής της επαρχίας Μπατάρα Πανγκαριμπουάν δήλωσε στο TVOne ότι η παραλία συνήθως φυλάσσεται και κλείνει μετά τη δύση του ηλίου, όμως η ομάδα κατάφερε να μπει.

Οι αρχές κάλεσαν τους τουρίστες να μην κάνουν μπάνιο ούτε να προσεγγίζουν το νερό, λόγω του κινδύνου των κυμάτων.

Τον περασμένο χρόνο, δύο Ινδονήσιοι τουρίστες πέθαναν όταν παρασύρθηκαν από κύματα σε μια παραλία του Μαλάνγκ, στο ανατολικό τμήμα της Ιάβας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πορεία μαθητών και γονέων στην μνήμη του 19χρονου (εικόνες)

Κομισιόν σε Τσαβούσογλου: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της

Δολοφονία στην Καβάλα: Φίλος του θύματος ομολόγησε ότι τον σκότωσε