Πολιτική

Δένδιας: Με τις φρεγάτες Belharra η Ελλάδα πανίσχυρη στις θάλασσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο, ο Υπουργός Εξωτερικών, για το μοντέλο της φρεγάτας Belharra.

Μοντέλο της φρεγάτας Belharra δώρισαν η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και ο όμιλος Naval Group στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Νίκος Δένδιας παραθέτει φωτογραφία του μοντέλου της φρεγάτας και υπογραμμίζει πως με τις Belharra Ελλάδα καθίσταται πανίσχυρη στις θάλασσες.

«Ακόμη ένα μοντέλο στη συλλογή μου, που είχε την καλοσύνη να μου στείλει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Naval Group: Το μοντέλο της φρεγάτας #Belharra, με την οποία η Ελλάδα καθίσταται πανίσχυρη στις θάλασσες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πορεία μαθητών και γονέων στην μνήμη του 19χρονου (εικόνες)

Κομισιόν σε Τσαβούσογλου: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της

Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν κάνοντας διαλογισμό