ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14- 18 Φεβρουαρίου από το υπουργείο Εργασίας.

Την καταβολή της ενίσχυσης στους εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Ιανουάριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 14-18 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- 18,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 680 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 250.123 ευρώ θα καταβληθούν σε 251 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 32 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 21 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 2,2 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

3. Τέλος, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι πληρωμές για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Ιανουαρίου. Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ποσό, που θα καταβληθεί, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

