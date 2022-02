Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: αγκαλιά η μάνα της Ελένης με την μητέρα της Γαρυφαλλιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές που συγκλονίζουν έξω από το δικαστήριο που αναβιώνει η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη.

Αναβιώνει σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη, της άτυχης φοιτήτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, στη Ρόδο.

Λίγο πριν τις 09:00 κατέφτασε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ο Ροδίτης κατηγορούμενος, για να ξεκινήσει η δίκη.

Από το δικαστήριο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι γονείς της άτυχης φοιτήτριας, ενώ ένα στιγμιότυπο "γροθιά στο στομάχι" ήταν η αγκαλιά και η υποστήριξη στη μάνα της Ελένης Τοπαλούδη από τη μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο.

Η Κυριακή Τοπαλούδη, δήλωσε: «Η ζωή του κάθε δολοφονημένου παιδιού, που υφίσταται τα πάνδεινα μέχρι να το αποτελειώσουν, να το εξουθενώσουν και να το πετάξουν ζωντανό από τα βράχια είναι 16 χρόνια και δεν ξέρουμε αν εκτίσουν αυτή την ποινή».

Ειδήσεις σήμερα:

VMRO: Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία να γίνουν ομόσπονδο Κράτος

Κορονοϊός - Τζανάκης: “τζούφια” πολλά κρούσματα της Όμικρον (βίντεο)

Μενίδι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Ήταν άγρια ξυλοκοπημένος