Δολοφονία Άλκη – Άρης: Αίτημα μετονομασίας της οδού Γαζή σε Άλκη Καμπανού

Αίτημα του Α.Σ. Άρη για μετονομασία της οδού όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος στο όνομά του.

Τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, με συγκεκριμένες κινήσεις, θέλει να τιμήσει ο ΑΣ Άρης, επιθυμία που για να πάρει σάρκα και οστά χρειάζεται η συναίνεση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερασιτέχνης Άρης αιτήθηκε επίσημα στη δημοτική αρχή της πόλης να στηθεί μνημείο για τον αδικοχαμένο 19χρονο φοιτητή στο σημείο της δολοφονίας του, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη και να πάρει η οδός στην οποία δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση το όνομά του.

Αναλυτικά, για το «θέλω» τους, οι «κιτρινόμαυροι» γνωστοποίησαν σήμερα:

«Ο Α.Σ. Αρης απέστειλε επίσημο αίτημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ζητώντας τα εξής, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Άλκη Καμπανού:

1.Τη δημιουργία αναθηματικής πλάκας (μνημείο) στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη. Τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Α.Σ. Αρης.

2.Τη μετονομασία της οδού Γαζή σε οδό Άλκη Καμπανού».

