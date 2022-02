Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι προστέθηκαν και τη Δευτέρα στην μακάβρια λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 20.361 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 69 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική την διαγνώστηκαν 5455 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 2202 κρούσματα.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις εξής περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Κω

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σάμου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκίδα

Χανίων

Χίου





Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση

“The 2Night Show”: Αγίου Βαλεντίνου με λαμπερούς καλεσμένους (εικόνες)

Μενίδι – καταδίωξη: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικών