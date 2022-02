Κοινωνία

Καταγγελία για Γηροκομείο στα Χανιά: Η ιδιοκτήτρια άρπαξε ηλικιωμένη για να της πάρει το σπίτι

Σοκάρει η νέα αποκάλυψη για την ήδη προφυλακισμένη ιδιοκτήτρια του γηροκομείου στα Χανιά. Οι καταγγελίες στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δεν έχουν σταματήσει οι καταγγελίες σε βάρος του γηροκομείου Χανιών! Μάλιστα, ακόμη κι όταν βρέθηκε υπό έλεγχο των διωκτικών αρχών, φαίνεται πως η ιδιοκτήτρια συνέχισε - όπως καταγγέλλεται – να εξαπατά ηλικιωμένους! Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, πριν από δυο εβδομάδες η ιδιοκτήτρια του γηροκομείου συνελήφθη κατηγορουμένη για αρπαγή ηλικιωμένης από το σπίτι της, προκειμένου το ακίνητο με πληρεξούσιο να περάσει σε άλλα χέρια!

Σύμφωνα με καταγγελία, δυο εβδομάδες πριν εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης των υπευθύνων κι ενώ το γηροκομείο βρισκόταν σε στενό κλοιό ελέγχου από τις διωκτικές αρχές, η – προφυλακισμένη σήμερα – ιδιοκτήτρια συνελήφθη για αρπαγή 82χρονης ηλικιωμένης από το σπίτι της προκειμένου – σύμφωνα με την καταγγελία - να περάσει το σπίτι στο οποίο διέμενε η ανυποψίαστη γυναίκα σε τρίτα χέρια!

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού της ηλικιωμένης, λίγες ημέρες μετά την αρπαγή της από την ιδιοκτήτρια του γηροκομείου! Έπιπλα και αντικείμενα, όλα αμπαλαρισμένα και έτοιμα για να απομακρυνθούν, ώστε το σπίτι να πωληθεί κάτω από την μύτη της ηλικιωμένης και των συγγενών της

«Της μάζεψαν τα έπιπλα για να το αδειάσουν και η γιαγιά κοιμόταν σε ένα καναπεδάκι», καταγγέλλει ο ξάδελφος της ηλικιωμένης.

Η 82χρονη προσεγγίστηκε από γυναίκα με ποινικό παρελθόν –γνώριμη στις αρχές των Χανιών , η οποία την έπεισε να υπογράψει πληρεξούσιο για την λήψη επισκευαστικού δανείου για την ανακαίνιση του σπιτιού της, το οποίο βρίσκεται σε ακριβή τουριστική περιοχή των Χανίων.

Το πληρεξούσιο όμως, αφορούσε στην πώληση του ακινήτου. Λίγες ημέρες αργότερα, στο κατώφλι της 82χρονης εμφανίστηκε η 63χρονη ιδιοκτήτρια του γηροκομείου και μια νεότερη γυναίκα η οποία εμφανίστηκε ως γιατρός του νοσοκομείου, οι δύο γυναίκες στην κυριολεξία άρπαξαν την ηλικιωμένη από το σπίτι της και την μετέφεραν στο γηροκομείο.

«Επέμεναν να μου λένε ότι πρέπει να πάω μαζί τους, ότι είναι για το καλό μου, ότι αν συνεχίζω να μένω σπίτι μου θα πεθάνω από το κρύο λόγω της βαρυχειμωνιάς. Μου είπαν ότι θα με πήγαιναν στο ίδρυμα, και εκείνες θα καθάρισαν το σπίτι και θα το επισκεύαζαν κιόλας. Φοβήθηκα και πήγα μαζί τους», λέει η 82χρονη.

Όταν οι συγγενείς της ανυποψίαστης γυναίκας πήγαν στο σπίτι και είδαν ότι το οίκημα ήταν έτοιμο προς εκποίηση, υπέβαλαν μήνυση και στις 23 Ιανουαρίου –πριν από λίγες ημέρες δηλαδή - συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, και ασκήθηκε δίωξη για αρπαγή

Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων της τελευταίας αυτοψίας της περιφέρειας στους χώρους του γηροκομείου, στις 10 Φεβρουαρίου, από τους συνολικά 46 τρόφιμους που προβλέπει η άδεια, σήμερα – μετά την χιονοστιβάδα καταγγελιών - η μονάδα συνεχίζει να φιλοξενεί 39 ηλικιωμένους. Οι ελεγκτές κατά την αυτοψία τους δεν είδαν παρατυπίες, βεβαίωσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων είναι ικανοποιητική, με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων να δηλώνει ότι «η δομή δεν πρέπει να κλείσει , γιατί αν αυτό συμβεί θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει»!

«Δεν πρέπει να κλείσει, που θα τους πάμε, ας μας πει η εισαγγελία τι να κάνουμε», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογέρης.

Και το Μάιο του 2010 η τότε Νομαρχία Χανίων είχε διατάξει την σφράγιση του γηροκομείου για διάφορες παραβάσεις, όμως η απόφαση δεν εκτελέστηκε καθώς και τότε δεν μπορούσε να βρεθεί άλλος χώρος για να φιλοξενηθούν οι τρόφιμοι μετά την εκκένωση.

