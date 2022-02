Μπόρις Τζόνσον: Στενεύει ο κλοιός

Κόσμος

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει κατά πόσον θα πρέπει να ερευνηθεί και ένα διαφορετικό σκάνδαλο που ρίχνει βαριά σκιά στην πρωθυπουργία Τζόνσον

Η αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ, επικεφαλής του σώματος που ερευνά τα κορονοπάρτι στην έδρα της βρετανικής κυβέρνησης, υπέβαλε χθες αιφνιδιαστικά την παραίτησή της. Η Ντικ ανέφερε ότι έχασε τη στήριξη του πολιτικού προϊσταμένου της αστυνομίας και δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν.

Ανεξάρτητα από την αποχώρηση της Ντικ, η αστυνομική έρευνα θα εξακολουθήσει με την υποβολή γραπτών υπομνημάτων από 50 άτομα. Στόχος είναι η αποκάλυψη του τι ακριβώς συνέβη στην πρωθυπουργική κατοικία σε οκτώ διαφορετικές ημερομηνίες, από τον Μάιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021.

Τα άτομα που θα εξεταστούν από την αστυνομία είναι εργαζόμενοι στο γραφείο του Μπόρις Τζόνσον και ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν αποκλείεται να κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις και ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, όπως και η σύζυγός του Κάρι. Οι απαντήσεις των 50 θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των διωκτικών αρχών εντός επτά ημερών.

Αν οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την υπόθεση κρίνουν ότι παραβιάστηκε από κάποιους η νομοθεσία περί των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας, χωρίς να μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις ενέργειές τους, θα τους επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο, ενώ τα έγγραφα θα προωθηθούν προς την υπηρεσία ποινικού μητρώου.

Οι ανακοινώσεις για την αστυνομική έρευνα έγιναν μετά τη δημοσίευση από την Daily Mirror ακόμα μιας φωτογραφίας του Μπόρις Τζόνσον με δύο συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ο προσωπικός του γραμματέας Στιούαρτ Γκλάσμπορο, ενώ διασκέδαζαν στις 15 Δεκεμβρίου, έχοντας ανοίξει ένα μπουκάλι αφρώδους οίνου. Η συνάντηση, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, έγινε χωρίς τη φυσική παρουσία πολλών ατόμων.

Επίσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει κατά πόσον θα πρέπει να ερευνηθεί και ένα διαφορετικό σκάνδαλο που ρίχνει βαριά σκιά στην πρωθυπουργία Τζόνσον: η πολυτελής ανακαίνιση του διαμερίσματος στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου κατοικεί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Αυτό, άλλωστε, ήταν το αίτημα προς τις διωκτικές αρχές που κατέθεσαν νομικοί εκπρόσωποι του Εργατικού Κόμματος, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παραβίασης των νόμων κατά της δωροληψίας.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε το ποσό των 112.000 στερλινών, όσο δηλαδή κόστισε η ανακαίνιση, υποσχόμενος τη διευκόλυνση του δωρητή.

Ο δωρητής δεν είναι άλλος από τον πρώην αντιπρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Λόρδων, επιχειρηματία Ντέιβιντ Μπράουνλο, ο οποίος οραματίστηκε τη διοργάνωση στο Λονδίνο μιας «Μεγάλης Εκθεσης», ανάλογης με αυτήν του 1851, ιδέα που φαίνεται να υποσχέθηκε να προωθήσει ο Μπόρις Τζόνσον, έναντι, φυσικά, του κόστους της ανακαίνισης.

