“Κιμ Καρντάσιαν” του Πακιστάν: Δολοφονήθηκε για “λόγους τιμής”

Εφετείο του Πακιστάν αθώωσε τον αδελφό της «Κιμ Καρντάσιαν» της χώρας. Ο δράστης τη δολοφόνησε σε ένα «έγκλημα τιμής».



Η πακιστανή «Κιμ Καρντάσιαν» αναδείχθηκε σε σταρ των social media της χώρας, κάτι που εξόργισε τον αδερφό της. Το 2016 τη στραγγάλισε για την «απαράδεκτη συμπεριφορά της», δηλώνοντας, μάλιστα, υπερήφανος (!) για το έγκλημα.

Ο δολοφόνος Μουχάμαντ Γουάσιμ, είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης το 2019, αλλά τρία χρόνια αργότερα, αθωώθηκε από εφετείο του Πακιστάν, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του τη Δευτέρα (14.02.2022).

Το θύμα, η Καντίλ Μπαλόχ, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Φαούζια Αζίμ, 26 ετών, μελαχρινή, με καθαρό βλέμμα, είχε το προσωνύμιο η «Κιμ Καρντάσιαν» του Πακιστάν.

Αυτή η πρωταγωνίστρια των πακιστανικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν πάντα καλοχτενισμένη και μακιγιαρισμένη, σε πόζες, που ορισμένες φορές κρίθηκαν σκανδαλώδεις από τους πιο συντηρητικούς συμπατριώτες της.

«Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία» από ένα δικαστήριο της πόλης Μουλτάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του Σαρντάρ Μεχμπούμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.

Πακιστάν: Εκατοντάδες γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο από συγγενείς

Η δολοφονία της νεαρής γυναίκας προκάλεσε σοκ στο Πακιστάν, όπου εκατοντάδες γυναίκες δολοφονούνται κάθε χρόνο από συγγενείς τους, υπό το πρόσχημα ότι κηλίδωσαν την οικογενειακή τιμή.

Σε μια πρόσφατη τροποποίηση της πακιστανικής νομοθεσίας, οι γονείς ενός θύματος εγκλήματος τιμής δεν μπορούν πλέον να συγχωρέσουν τον δολοφόνο της, που είναι συχνά μέλος της οικογένειας, κάτι που μέχρι πρότινος επιτρεπόταν. Όμως, ο αρμόδιος δικαστής της υπόθεσης μπορεί πάντα να επιλέγει να μην διατηρήσει την έννοια της τιμής, μεταξύ των κατηγοριών και στην περίπτωση αυτή ο δολοφόνος μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του.

Σε πρώτη φάση, οι γονείς της Καντίλ Μπαλόχ είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν έδιναν «συγχώρεση» στον γιο τους, προτού εκείνος μετανοήσει.

Ένας δικηγόρος της μητέρας δήλωσε πως έδωσε τη «συναίνεσή της» για τη συγχώρεση του γιου τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Σαφντάρ Σαχ.

Ο Μουχάμαντ Ουασίμ αναμένεται να αποφυλακιστεί τις επόμενες ημέρες, έχοντας περάσει έξι χρόνια στη φυλακή.

