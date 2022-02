Αθλητικά

Κύπελλα Ευρώπης: δράση με μεγάλα παιχνίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ-Λίβερπουλ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του ΟΠΑΠ:

«Η ώρα των Κυπέλλων Ευρώπης έφτασε. Δύο περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση των ομίλων αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια. Στο Champions League διεξάγονται οι 4 πρώτοι αγώνες της φάσης των «16».

Το σημερινό πρόγραμμα (22:00) περιλαμβάνει τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Σίτι. Αύριο (22:00) διεξάγονται οι αγώνες Ίντερ-Λίβερπουλ και Σάλτσμπουργκ-Μπάγερν.

Τα δύο μεγάλα ντέρμπι του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ-Λίβερπουλ προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Την Πέμπτη αρχίζουν τα play off στο Europa League και το Conference League, από τα οποία θα προκύψουν οι 16 ομάδες, 8 ανά διοργάνωση, που θα συνεχίζουν στη φάση των «16».

Εκτός έδρας αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες. Στο Europa League, στις 22:00, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αταλάντα και στο Conference League, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μίντιλαντ.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα Κύπελλα Ευρώπης

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια του Champions League, του Europa League και του Conference League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στην ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.

Η ομάδα που θα προκριθεί από κάθε ζευγάρι

Ειδικά στοιχήματα προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα και για την ομάδα που θα προκριθεί από κάθε ζευγάρι του Champions League, του Europa League και του Conference League, καθώς και για τον νικητή των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του