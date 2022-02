Κοινωνία

Τοπαλούδη - Κούγιας: ο κατηγορούμενος “έκαψε” τον εαυτό του (βίντεο)

Για δικαστικό παράδοξο που έγινε στην πρώτη ημέρα της δίκης στο Εφετείο, που όμως “«ακύρωσε” βασικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, έκανε λόγο ο συνήγορος των γονιών της άτυχης φοιτήτριας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Αλέξης Κούγιας την Τρίτη, αναφορικά με τις εξελίξεις στην έρευνα για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, αποκαλύπτοντας πως αναζητείται και 13ος εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Στο τέλος της συνομιλίας του με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε στην δίκη στο Εφετείο για την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη, κάνοντας μια αποκάλυψη που, όπως ανέφερε, εκμυστηρεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας και στους γονείς της δολοφονημένης φοιτήτριας, οι οποίοι ξέσπασαν μετά την διακοπή της δίκης, λίγη ώρα αφού ξεκίνησε.

Ο Αλέξης Κούγιας είπε πως στην έναρξη της δίκης στο Εφετείο, έγινε ένα «δικαστικό παράδοξο», όπως είπε, που συμπλήρωσε πως προκάλεσε πλήρη ανατροπή στους ισχυρισμούς ενός εκ των καταδικασμένων για τον βιασμό και την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Όπως ισχυρίστηκε, στην διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης των ενόρκων, για τους οποίους μπορούν να υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης ο εισαγγελέας ή ένας από τους δικηγόρους κάθε πλευράς, εκείνος που μίλησε και πήρε θέση από την πλευρά των κατηγορούμενων (σημ: ο ένας παρέστη αυτοπρόσωπα, ο άλλος διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του) δεν ήταν κάποιος δικηγόρος, αλλά ο ίδιος ο κατηγορούμενος.

Ο ποινικολόγος ανέφερε πως αυτή η εξέλιξη, που αποδεικνύει την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου, ανατρέπει πλήρως την εικόνα που για υπερασπιστικούς λόγους και λόγους σχετικούς με την ποινή που θα επιβληθεί, καθώς ο κατηγορούμενος είχε επικαλεστεί παλαιότερα ψυχολογικά προβλήματα, ζητώντας και σχετικές πραγματογνωμοσύνες.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

